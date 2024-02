EL TRÁNSITO DE LAS PERSONAS MIGRANTES POR MÉXICO ES UN SUPLICIO

Luego de 17 días, a Camila la liberaron en Matamoros y la recibieron en uno de los pocos albergues de la ciudad. “Aquí acudí a Médicos Sin Fronteras porque me sentía muy mal, no conciliaba momentos de tranquilidad. Hay momentos muy sensibles de crisis, donde por ejemplo me estoy tomando un café y no logro sostener mis lágrimas al recordar lo que me pasó. Las psicólogas me han ayudado mucho, estoy en tratamiento y sé que aún me falta mucho para poder volver a ser la que yo era”, dice la mujer.