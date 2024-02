La semana pasada, investigadores del Departamento de Biología de la Universidad de Oxford y la Universidad de Liverpool, ambas en Reino Unido, publicaron los resultados de un estudio de 14 años en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences. La investigación examina las acciones de la pardela balear, el ave marina más amenazada de Europa, y cómo la flexibilidad de su comportamiento influyó en el cambio de sus patrones migratorios más que la selección evolutiva.