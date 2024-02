Elle Woods, papel que interpreta Reese Witherspoon en Legalmente rubia, es una mujer de California que estudia leyes en Harvard. Arantxa Saldierna también es de cabello claro y viste de rosa, pero a diferencia de la primera, no es un personaje creado por Hollywood; es una joven de 28 años procedente de Tampico, Tamaulipas, emprendedora, contadora y el rostro de la empresa Fiscalmente Rubia.

Los emprendedores a menudo buscan introducir algo nuevo o mejorar productos, servicios o procesos existentes, pero Arantxa decidió generar ganancias creando su propia marca a partir de lo que estudió. Imparte asesorías y cursos sobre educación financiera a universidades, jóvenes, trabajadores y personas que desean emprender como ella.

“Introducción a la nómina”, “Finanzas para millennials” y “Facturación 4.0 en el portal del SAT” son algunos cursos disponibles en su página de internet. El costo de cada uno varía, pero van desde 269 hasta 1,600 pesos. Sin embargo, su amor por los números no queda ahí, ha participado en distintas conferencias. Recientemente fue ponente en el Congreso Internacional Económico Administrativo, que se llevó a cabo en Quintana Roo en agosto pasado. Durante tres días compartió micrófonos con empresarios como Marcus Dantus, fundador y presidente de Startup México, y el conferencista colombiano Yokoi Kenji.

Hace poco también colaboró en “El café por la mañana”, una nueva producción de Spotify y el diario Reforma, en donde habló sobre la declaración anual en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero ¿cómo nació Fiscalmente Rubia? La respuesta está en su niñez, el vigor de empoderar a la mujer y su madre.

Desde temprana edad mostró una fascinación por los números y una habilidad innata para la organización. Su destino estaba claro: ser contadora. Estudió Contaduría y Finanzas, con la especialidad en Legislación aduanera, en la Universidad del Noreste.

“La carta de amor es para mi madre, quien es contadora fiscalista. Crecí viéndola hacer cursos y tutoriales. A pesar de que tenemos un estereotipo de que este profesional es cuadrado y aburrido, mi mamá era la más fashion. Ahí entendí mi misión: ser una mujer empoderada y emprendedora. El poder controlar mis negocios sin terceros”, comparte en entrevista con Newsweek en Español.

CONTRA PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS: “SER RUBIA Y VESTIR DE ROSA DEMUESTRA UN INTELECTO AGUDO”

A pesar de las expectativas de que fracasaría en un entorno académico tan riguroso, así como Reese Witherspoon, Arantxa Saldierna enfrentó prejuicios y clichés debido a su apariencia y actitud. Y al final de su carrera universitaria, demostró que la inteligencia y la determinación no tienen un aspecto específico.

Rápidamente se sumergió en el mundo laboral; sus días estaban llenos de hojas de cálculo, balances financieros y declaraciones de impuestos. Su escritorio, adornado con post-its y calculadoras, era el epicentro de su esfera profesional.

“Cuando salí de la universidad trabajé en dos lugares con giros muy diferentes, pero observé algo en común. Estaba en una zona industrial y siempre quise ir con mi pantalón rosa, en una empresa que era sumamente gris. Siempre llegaba con la mejor actitud, pero el ser mujer, rubia y vestir ese color era visto como algo malo, decían ‘esa niña no pude’ o ‘no sabe nada’”, recuerda.

Incluso para sobrevivir en aquel tiempo compró un libro: Inglés para rubias, pero el resultado esperado fue otro. “Me dio coraje porque hace ver a estas mujeres como tontas”, agrega desde su oficina. Después dio un saltó a una compañía dedicada a la mercadotecnia digital; hacía artículos entendibles para los clientes.

“Note un área gris. No había alguien que me explicara temas tan complejos de una manera sencilla. Por ejemplo, en la universidad me hablaban de amortización (una forma de cuantificar la pérdida de valor de un bien o de una deuda), pero no entendía, hasta que mi mamá lo traducía a un lenguaje más coloquial. Así nació Fiscalmente Rubia, generando contenido en redes sociales”, apunta Saldierna, quien lleva el cabello rubio por debajo de los hombros.

ARANTXA SALDIERNA Y SU EQUIPO INTEGRADO SOLO POR MUJERES

A finales de 2021 subió su primer video a redes sociales (TikTok) y pasó poco para que uno de ellos se viralizara; abordaba un tema de interés colectivo: el concepto de pago en una transferencia bancaria. En ese entonces grabó en su cuarto, ahora tiene una empresa establecida en donde trabajan cinco mujeres. Sus oficinas están en la colonia Guadalupe, en la ciudad de Tampico.

“Lourdes Ortega es nuestra contadora principal para los clientes más grandes; Diana Rosales es la gerente de relaciones públicas; Jazmín Yáñez es encargada de marketing; Imelda Ávila está en contabilidad general, y una servidora. Sin ellas no sería lo mismo. El mundo financiero no tiene género ni límites, así que es hora de romper barreras”, afirma, alegre.

Otro de los servicios que ofrece la marca Fiscalmente Rubia son las calculadoras especializadas para contadores. Algunas son para agilizar el proceso y evitar errores en el cálculo de cuotas obrero-patronales 2024, simplificar el cálculo del Salario Base de Cotización (SBC), así como para mantenerse actualizado con las tablas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2024, etcétera.

A pesar de su juventud, su capacidad para resolver problemas y su ética laboral igual la llevaron a tener dos ebooks: Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para millennials e Infonavit para millennials. Y un audiolibro de nombre Supervivencia para Godínez, término utilizado para referirse a los oficinistas que habitualmente trabajan de 9 a 18 horas.

Con más de 21,000 seguidores en Instagram y 190,000 en TikTok, adelanta a Newsweek en Español sus siguientes pasos: “En lo personal, acaban de aceptarme para una Beca Santander en la Universidad de Salamanca, en España, ahí estudiaré la maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación.

“Para Fiscalmente Rubia deseamos juntar los dos ebooks y publicar un libro físico, además de seguir con conferencias y encaminar a la mujer hacia una independencia económica”, concluye la tamaulipeca que divide sus días entre su marca y trabajar para una empresa emergente. N