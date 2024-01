La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, pidió este miércoles 10 de enero la ayuda de la cantante de pop Taylor Swift para aumentar el número de electores jóvenes registrados en el bloque, como hizo en su propio país, y así atraer a mayor número de votantes en este sector poblacional.

Swift tiene en agenda un concierto en París, en mayo próximo, como parte de su estelar gira “Eras Tour“, apenas un mes antes de las elecciones previstas en todo el bloque para renovar el Parlamento Europeo. La Unión Europea planea que Swift use su influencia ante los jóvenes para movilizarlos a participar en los comicios.

UNIÓN EUROPEA ESPERA QUE TAYLOR SWIFT CONVENZA A LOS JÓVENES COMO LO HIZO EN EUA

Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, opinó este miércoles que “nadie moviliza a la juventud tan bien como los jóvenes”, haciendo referencia al llamado que hizo Taylor Swift en septiembre pasado en Estados Unidos para que los jóvenes del país se registraran para votar.

Al día siguiente de ese llamado, 35,000 jóvenes electores se registraron para votar, recordó Schinas. A su vez, afirmó que “espera que ella haga lo mismo con los jóvenes europeos” durante su actuación de París en mayo. “Tengo la esperanza de que alguien de su equipo de prensa esté siguiendo esta conferencia de prensa y le transmita este pedido”, añadió.

Schinas dijo que era “crucial” la participación de los jóvenes en las elecciones europeas previstas del 6 al 9 de junio. De cara a esas elecciones, los primeros sondeos sugieren un fortalecimiento de la ultraderecha como tercera fuerza.

LOS JÓVENES SON QUIENES MÁS DISFRUTAN DE LA SOCIEDAD ABIERA DE LA UE

En la opinión de Schinas, los jóvenes de la UE “son quienes más disfrutan de nuestras sociedades abiertas y democráticas, de las oportunidades en educación y entrenamiento, de la movilidad y de nuestras fronteras abiertas”.

La Comisión informó que en las elecciones europeas de 2019 participó el 42 por ciento de los electores con menos de 25 años habilitados para votar. En el segmento de población de entre 25 y 29 años, ese porcentaje aumentó al 47 por ciento.

TAYLOR SWIFT SEÑALADA DE SER QUEER

Pese a atraer la simpatía de millones de jóvenes alrededor del planeta, Taylor Swift no se salva de ser cuestionada. Tan admirada como criticada, la cantante fue blanco de un extenso artículo de opinión publicado en The New York Times en el que se especula sobre la sexualidad de la superestrella de la música. El texto desató críticas y de inmediato usuarios de las redes sociales pidieron al diario estadounidense retractarse de sugerir que es “queer”.

La columna de 5,000 palabras publicada en las páginas de opinión del periódico sugiere que la popular cantante está enviando señales veladas a sus fans de que es “queer” (palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero pueden quizá identificarse con la palabra “queer”). Taylor Swift se identifica públicamente como heterosexual.

Ni The New York Times ni los representantes de Swift respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de la AFP sobre el artículo o la reacción. En declaraciones anónimas a la CNN, una persona del entorno de Swift calificó la columna de “invasiva, falaz e inapropiada”. N

