En la 81ª edición de los Globos de Oro, celebrada este domingo 7 de enero en Beverly Hills, Estados Unidos, Oppenheimer triunfó al hacerse con las codiciadas estatuillas para mejor película dramática, mejor actor, mejor actor de reparto y mejor banda sonora, lo que marca un buen punto de partida de la temporada de premios que culmina con los Premios Óscar en marzo próximo.

Pobres criaturas se llevó los Globos a la mejor película de comedia y mejor actriz, con lo que Barbie, la cinta más taquillera del año pasado y otra favorita de la noche, tuvo que conformarse con solo dos premios. A continuación te presentamos la lista de los ganadores en las principales categorías.

GANADORES DE LOS GLOBOS DE ORO POR PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS

Película, drama: Oppenheimer

Musical o comedia: Pobres criaturas

Actor, drama: Cillian Murphy, Oppenheimer

Actriz, drama: Lily Gladstone, Los asesinos de la Luna

Actor, musical o comedia: Paul Giamatti, Los que se quedan

Actriz, musical o comedia: Emma Stone, Pobres criaturas

Actor de reparto: Robert Downey Jr., Oppenheimer

Actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph, Los que se quedan

Director: Christopher Nolan, Oppenheimer

Película en lengua no inglesa: Anatomía de una caída

Mejor logro cinematográfico y de taquilla (nuevo premio): Barbie

Película animada: El niño y la garza

Banda sonora: Ludwig Goransson, Oppenheimer

Canción original: What Was I Made For?, Billie Eilish y Finneas O’Connell (Barbie)

GANADORES DE LOS GLOBOS DE ORO POR PRODUCCIONES EN TELEVISIÓN

Serie dramática: Succession

Actor dramático: Kieran Culkin, Succession

Actriz dramática: Sarah Snook, Succession

Serie musical o de comedia: The Bear

Actor en serie musical o de comedia: Jeremy Allen White, The Bear

Actriz en serie musical o de comedia: Ayo Edebiri, The Bear

Miniserie o telefilme: Bronca

Actor de miniserie o telefilme: Steven Yeun, Bronca

Actriz de miniserie o telefilme: Ali Wong, Bronca

Actuación en comedia “stand-up” en televisión (nuevo premio): Ricky Gervais, Armageddon

PELÍCULAS MÁS PREMIADAS

Oppenheimer: 5 Globos de Oro

Barbie: 2 Globos de Oro

Pobres criaturas: 2 Globos de Oro

Anatomía de una caída: 2 Globos de Oro

Los que se quedan: 2 Globos de Oro N

