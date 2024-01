Un asesino que se disfraza como el ratón Mickey y atormenta a un grupo de jóvenes es el principal argumento de la nueva película que fue anunciada apenas 24 horas después de que expiraran los derechos de autor iniciales de Disney sobre Mickey Mouse.

“Steamboat Willie“, la primera película de Disney en la que aparece el roedor más famoso del mundo, entró en el dominio público según la ley de Estados Unidos este lunes 1 de enero, 95 años después de su estreno inicial.

Eso significa que ahora cualquiera es libre de copiar, compartir, reutilizar y adaptar las primeras versiones de los personajes que aparecen en la película, incluidos Mickey y su novia, Minnie. A pesar de las advertencias de Disney de que buscaría proteger a su personaje más icónico, se esperaba que los cineastas tomaran la oportunidad para crear sus propias versiones y adaptaciones no oficiales.

MICKEY MOUSE: DE LA GRANDEZA A LAS PELÍCULAS DE BAJO PRESUPUESTO

“Mickey’s Mouse Trap” está dirigida por Jamie Bailey a partir de un guion escrito por Simon Phillips. Es una reimaginación de terror para el cortometraje animado de Walt Disney de 1928, y está protagonizada por Nick Biskupek, James Laurin, Mireille Gagné, Damir Kovic, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Jess Nasmith, Mackenzie Mills, Madeline Kelman y Ben Harris, con Phillips como el personaje titular. Sigue a un grupo de amigos atrapados dentro de una sala de juegos mientras son aterrorizados por un asesino enmascarado con un disfraz de Mickey Mouse.

Bailey declaró a The Hollywood Reporter: “Solo queríamos divertirnos con todo. Quiero decir, es el Mickey Mouse de Steamboat Willie asesinando gente. Es ridículo. Corrimos con él y nos divertimos haciéndolo y creo que se nota”.

Una segunda versión de Mickey Mouse será una comedia de terror, aún sin título, que mostrará a un ratón sádico atormentando a los desprevenidos pasajeros de un ferri. Está previsto que la película de bajo presupuesto se estrene en marzo próximo.

UNA VERSIÓN RETORCIDA

Mientras tanto, el cineasta Steven LaMorte, conocido por The Mean One: un siniestro cuento de Navidad, una película de terror de 2022 inspirada en “El Grinch”, está trabajando en su propia “versión retorcida” de Mickey. “‘Steamboat Willie’ ha traído alegría a generaciones, pero debajo de ese exterior alegre se esconde un potencial para el terror puro y desquiciado”, expresó en un comunicado de prensa.

La producción de la película comenzará esta primavera. Ambos proyectos recuerdan a Winnie the Pooh: miel y sangre, una película de terror de bajo presupuesto que acaparó los titulares el año pasado después de que expiraran los derechos de autor de los primeros libros de A. A. Milne.

MICKEY MOUSE, POR EL MISMO CAMINO DE WINNIE POOH

Los analistas dicen que Disney estará observando de cerca y es probable que envíe abogados si alguien se excede. Solo la primera versión en blanco y negro de Mickey es de dominio público, no el colorido personaje de películas posteriores de Disney como “Fantasía”.

“Por supuesto, continuaremos protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que siguen sujetas a derechos de autor, y trabajaremos para protegernos contra la confusión de los consumidores causada por usos no autorizados de Mickey y nuestros otros personajes icónicos”, dijo Disney en un comunicado. N

