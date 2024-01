Tijuana.- La presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez, aseguró que sí incrementó los operativos de la Policía Municipal en la Garita de San Ysidro, sin embargo, esperará los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Baja California, ya que podría haber un nuevo grupo criminal intentado tomar el control.

“Estamos hablando con la Fiscalía porque se presume que hay un nuevo grupo delictivo que quiere tomar esa zona… Nosotros aumentamos la vigilancia, sin embargo, si no sabemos los resultados de la Fiscalía de nada sirve”, refirió la primera edil de Tijuana, además, puso de ejemplo que de las personas detenidas por homicidio, una vez que se entregan a la autoridad investigadora, vuelven a obtener su libertad.

Sin embargo, destacó que la vigilancia se da de manera exprés porque los agentes no permanecen en el sitio, sino que están en constante movimiento.

Dos ataques armados y tres hombres lesionados en menos de una semana

La noche del sábado, 27 de enero, pasadas las 20:30 horas, se reportó que en las inmediaciones de la Garita de San Ysidro, sobre los carriles normales, un hombre fue baleado. La víctima resultó ser un adulto mayor, quien sobrevivió al recibir lesiones que no fueron de gravedad. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un hospital de la ciudad.

Previamente, el pasado martes, 23 de enero, en la misma zona de la garita, se reportó un ataque armado en contra de dos vendedores. A diferencia del reciente ataque armado, aquel se dio a la luz del día, lo que permitió la detención de un presunto involucrado. De aquel hecho, ninguno de los hombres lesionados murió, solo fueron trasladados para su atención médica. N

