Maestros de etapa básica se manifestaron la mañana de este lunes, 29 de enero, en las instalaciones de la Secretaría de Educación, delegación Tijuana. El plantón fue para exigir el pago de adeudos a profesores y que se cubran las bases pendientes.

Entre los afectados hay docentes que no han recibido sus salarios completos desde el año 2017, quienes tampoco han recibido una respuesta a sus solicitudes por parte de las autoridades educativas.

Damián Lamarque, maestro de educación especial en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez en el turno vespertino, ubicada en la colonia el Rubí, no ha recibido el pago de su sueldo de octubre a diciembre de 2023.

“No me han dado información sobre mis pagos, se ha llamado a pagaduría, se ha marcado a FONE y no me han dado ninguna respuesta de cuándo podrían pagarme o si va a haber un avance o si se está haciendo una resolución sobre la situación”, explicó el docente, quien añadió, ha tenido que sortear los pagos de renta, comida y transporte.

La situación que vive Damián la repiten otros colegas en su misma zona, principalmente profesores interinos. Los afectados señalan que la responsabilidad sobre la falta de pagos está en manos del gobierno de Baja California, la Secretaría de Educación a nivel federal y el sindicato que les representa.

Edgardo García Bautista, secretario General de la D1-38, explicó que tomaron la decisión de manifestarse porque no han visto respuesta a las peticiones que hicieron al representante sindical sobre los pagos que se adeudan.

La nómina más reciente prometía saldar la deuda, sin embargo, cuando la recibieron identificaron que apenas se cubrió el 20 por ciento del total de salarios.

En el lugar, también se dieron cita madres de familia, las cuales pidieron una solución a las autoridades estatales porque temen que sus hijos sean víctimas de rezago educativo.

“Ya tenemos mucho tiempo, desde diciembre estamos sin maestro de tercero. En segundo grado no hubo maestros. El gobierno no nos da resultado, venimos y preguntamos, no nos dicen y nos dan un acuerdo de que nos van a mandar algún suplente, y tampoco hay escuelas -con lugares-. Sí exigimos que nos manden un maestro, y que a los maestros que no les han pagado, pues les paguen para que sigan sus labores”, María de Jesús Barajas, madre de menor en la escuela primaria 5 de febrero, turno matutino.

De no haber respuesta favorable, los asistentes aseguraron que se irán a paro de ser necesario para que se respeten sus derechos laborales.

Por parte de la Secretaría de Educación en Baja California se informó que se les citó a los afectados para llegar a un acuerdo a sus peticiones. N

