HONDURAS Y LA PROTECCIÓN DE LOS RÍOS

“La empresa dice que no hay contaminación en el río, pero los exámenes que organizamos con expertos independientes demuestran que sí la hay. Es muy preocupante. Nos está obligando a desplazar a comunidades enteras que no pueden beber de esa agua”, afirma Reynaldo.

“NOS DA UNA TRISTEZA INCREÍBLE”

Reynaldo fue uno de ellos. Amnistía Internacional los declaró “ presos de conciencia “, afirmando que no había pruebas que justificaran los cargos penales y que habían sido procesados únicamente por ejercer sus derechos humanos. Quedaron en libertad en febrero de 2022. Esto debería haber sido una buena noticia, pero las cosas no hicieron más que empeorar.

HONDURAS ES PELIGROSO PARA LOS DEFENSORES DE RÍOS Y TIERRAS

ASESINATO DE PROTECTORES DE LOS RÍOS DE HONDURAS

“A las autoridades no les importa. No han hecho nada, no han detenido a nadie, la investigación está completamente estancada. Esto es Honduras, ninguna investigación avanza. Están esperando a que nos rindamos para cerrar el caso. Están enviando el mensaje de que pueden hacernos desaparecer a todos y que no pasará nada”.