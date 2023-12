La llegada de la Navidad también significa una extensa variedad de comida, bebidas y diversión. En una temporada que dura más de un mes, es fácil caer en los excesos, por ello estos consejos pueden ayudar a tomar decisiones saludables en estas fiestas decembrinas, sin sentir que se está minimizando las celebraciones.

EN NAVIDAD EVITA LA NECESIDAD DE COMER EN EXCESO

Las fiestas tienden a interrumpir las rutinas, lo que puede dar pie a los hábitos alimenticios poco saludables. Kari Kooi, nutrióloga del Hospital Houston Methodist, recomienda usar estos consejos para mantener una dieta en el buen camino durante las fiestas navideñas.

Un capricho, sin exceso. Mantener las porciones bajo control limitando los carbohidratos a una cuarta parte del plato y comiendo primero las proteínas y las verduras, ya que pueden ayudar a sentirse lleno por más tiempo. No olvidar comer a un ritmo relajado, para tener más posibilidades de detenerse.

Prioriza el compañerismo sobre la comida es otra recomendación. La conversación no tiene calorías. Tratar de hacer de las fiestas un momento para concentrarse en la familia y los amigos, en lugar de solo comer y beber, ayudará. También el descanso será bueno. Dormir lo suficiente ayuda a mejorar el control de los impulsos con la elección de alimentos y disminuye los antojos.

EJERCICIO Y SALUD MENTAL PARA UNA NAVIDAD SIN EXCESOS

Moverse será muy importante. La temporada navideña dura más de un mes y los días se llenan rápidamente de compromisos y compras navideñas, pero no debe ser motivo para no ejercitarse. “Hacer ejercicio durante las vacaciones puede ser un desafío. Sin embargo, se puede hacer si lo divides en solo 30 minutos al día y te enfocas en asegurarte de que sea efectivo”, explica Kristin Salinas, entrenadora atlética de Hospital Houston Methodist.

“Hay muchas maneras de encajar los tipos de actividad moderada o vigorosa que pueden elevar tu ritmo cardíaco”, explica Salinas. “La actividad moderada puede ser cualquier cosa, desde caminar, nadar o andar en bicicleta, mientras que la actividad vigorosa incluye correr o entrenar fuerza”.

No permitir que la salud mental pase a un segundo plano. Mantenerse feliz durante la temporada navideña no siempre es tan fácil como parece. “Hay muchos aspectos de la temporada navideña que pueden aumentar los niveles de estrés de las personas”, advierte el Dr. William Orme, psicólogo del Hospital Houston Methodist. “Las tareas y responsabilidades adicionales, los conflictos familiares y la comparación con las vacaciones pasadas o con los regalos son algunas de las razones por las que las personas se sentirán sobrecargadas o agobiadas”.

CAMBIAR UN “SÍ” POR UN “NO”

Ser flexible. Esperar la perfección durante la temporada navideña no es realista y puede provocar estrés y decepción innecesarios, indican los expertos del hospital por lo que se debe asegurar de dar cierta flexibilidad para lidiar con los problemas que puedan surgir en el ámbito laboral pese a estar de vacaciones.

No tener miedo de decir ‘no’ en la Navidad es también parte de no caer en excesos. Si las festividades navideñas comienzan a sentirse como obligaciones, no se debe tener miedo de rechazar invitaciones o solicitudes de ayuda. Está bien cambiar un ‘sí’ por un ‘no’.

Es importante cuidarse a uno mismo. “Es fácil poner las necesidades de los demás por encima de las tuyas durante las fiestas. Pero asegúrate de que también estás practicando cuidarte a ti mismo. Consúltate con frecuencia y considera preguntarte: ¿Estoy demasiado estresado? Si la respuesta es sí, tómate un tiempo para un descanso y descansar, medita, respira”, recomienda el Hospital Houston Methodist.

En tanto, la Cruz Roja recomienda no empezar la navidad antes de tiempo, ni alargarla más de lo normal. Cada vez es más frecuente alargar el periodo navideño y esto significa muchos más días de ingesta de alimentos insanos y excesivamente calóricos. Por tanto, es preferible evitar comprar productos navideños fuera de los días señalados y si fuera necesario, desprenderse de ellos justo cuando acaben los festejos. N

