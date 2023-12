La Franja de Gaza es el lugar “más peligroso del mundo” para un niño, denunció este martes 19 de diciembre Jamed Elder, portavoz de la agencia de Naciones Unidas para la infancia (Unicef), tras su regreso del territorio palestino; el funcionario se refirió entre otros a los niños hospitalizados tras ser amputados y que después “murieron en esos hospitales” por los incesantes bombardeos.

“Estoy verdaderamente furioso”, declaró Jamed Elder, durante una rueda de prensa en Ginebra tras pasar dos semanas en Gaza. “Me enfurece que quienes tienen el poder se encojan de hombros ante las pesadillas humanitarias desatadas sobre un millón de niños”, manifestó.

Unicef también señaló que “los niños están muriendo a un ritmo alarmante. Según informes, más de 5,000 han muerto y miles más han resultado heridos. Más de 1.7 millones de personas en la Franja de Gaza han sido desplazadas, la mitad de ellas niños. No tienen suficiente acceso a agua, alimentos, combustible y medicinas. Sus hogares han sido destruidos; sus familias destrozadas“.

LOS NIÑOS EN GAZA, AMPUTADOS Y MUERTOS

“En las últimas 48 horas, el hospital más grande que aún funcionaba fue bombardeado dos veces. Ese hospital –Al Nasser en Khan Yunis– no solo alberga a un gran número de niños que ya habían resultado gravemente heridos en ataques a sus hogares, sino también a cientos de mujeres y niños que buscan seguridad”, explicó Elder.

Añadió: “Durante el fin de semana, Unicef compartió la historia de Dina, de 13 años. Cuando su casa en Khan Yunis quedó completamente destruida, resultó herida y posteriormente le amputaron la pierna derecha. Perdió a sus padres y dos hermanos.

“Pero Dina no había perdido la esperanza. Nos contó sobre sus sueños de ser abogada. Ella dijo: ‘Siento la injusticia; cuando sea mayor, seré abogada para poder disfrutar de mis derechos y de los derechos de todos los niños’”.

“ME ENFURECE QUE LA HIPOCRESÍA APLASTA CUALQUIER EMPATÍA”

Dina fue una de las personas asesinadas en el Hospital Nasser el domingo 17 de diciembre, el día después de que ella compartiera su historia de esperanza. “¿Y entonces adónde van los niños y sus familias? No están seguros en los hospitales. No están seguros en los refugios. Y ciertamente no están seguros en las llamadas zonas ‘seguras’”.

Según Hamás, en el poder en Gaza desde 2007, más de 19,600 personas murieron hasta ahora en la ofensiva israelí. El portavoz de Unicef lamentó que los miles de niños muertos en Gaza “se convierten en estadísticas”. “Me enfurece que la hipocresía aplasta cualquier empatía” y “estoy furioso conmigo mismo por no haber podido hacer más”, añadió. N

