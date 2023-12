La presión internacional sobre el conflicto en Gaza y la violencia contra civiles no frena las violaciones a derechos humanos por parte de Israel; ante ello, “la rendición de cuentas es fundamental para evitar que los ultrajes se acentúen”, dijo el máximo responsable de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. En tanto en la Franja de Gaza aumentan los bombardeos, el asedio y los muertos, en su mayoría mujeres y niños.

La guerra multiplicó también las incursiones del ejército israelí en Cisjordania y tanto la Unión Europea como Australia, Canadá, Noruega, Reino Unido y Suiza condenaron la “violencia cometida por los colonos extremistas, que aterrorizan a las comunidades palestinas”.

En tanto, Israel advirtió este jueves 14 de diciembre que la guerra iba a durar. Hamás “construyó infraestructuras subterráneas y aéreas que no resultan fáciles de destruir. Hará falta tiempo para ello, más que varios meses, pero venceremos y destruiremos” a Hamás, declaró el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant.

ISRAEL MULTIPLICA ATAQUES

Israel multiplicó este viernes 15 de diciembre sus bombardeos en la Franja de Gaza, antes de ello advirtió que la guerra contra Hamás, iniciada hace 70 días, durará “más que varios meses”, pese a la presión de Estados Unidos para que reduzca la intensidad de los ataques y proteja a los civiles. Durante su visita en Israel, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, pidió que el control de Gaza regrese a los palestinos tras la guerra.

El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su gabinete de guerra, el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, el asesor de seguridad nacional israelí Tzachi Hanegbi y el miembro del gabinete de guerra Benny Gantz hoy en Tel Aviv, Israel, para discutir el conflicto en curso.

ESTADOS UNIDOS APOYA A ISRAEL

Sullivan recibió información detallada sobre la campaña militar del Estado de Israel en Gaza, incluidos sus objetivos, fases y condiciones para pasar de operaciones de limpieza de alta intensidad a operaciones quirúrgicas de menor intensidad contra los restos de Hamás, informó la Casa Blanca.

Sullivan confirmó el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a defenderse a sí mismo y a sus ciudadanos de Hamás. Dio la bienvenida a una mayor coordinación con la ONU, Egipto y otros socios en la entrega y distribución de asistencia humanitaria y destacó la importancia de ampliar y sostener el flujo de asistencia hacia Gaza.

El conflicto entre Israel y Hamás comenzó el 7 de octubre tras el ataque sin precedentes de los milicianos del grupo islamista palestino en suelo israelí, en el que murieron unas 1,200 personas, según las autoridades. Como represalia, Israel prometió “aniquilar” a Hamás, en el poder en Gaza desde 2007 y considerada organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel.

AUMENTA CIFRA DE MUERTOS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN GAZA

El Ministerio de Salud de Gaza informó de “decenas de muertos y heridos” en bombardeos en Jan Yunis, la gran ciudad del sur del territorio palestino donde Israel extendió sus operaciones terrestres. La ciudad vecina de Rafah también fue atacada. El Ministerio de Salud de la Franja afirma que, hasta ahora, más de 18,700 personas han muerto en la ofensiva israelí.

“Por supuesto, lo que está sucediendo en Gaza es más que devastador. También me indigna que tantos de nuestros colegas hayan sido asesinados [135] de la UNRWA, uno de la OMS. Me indigna que no se respete nuestro sistema humanitario, que no seamos capaces de proporcionar lo que normalmente podríamos hacer en una situación de guerra, y que los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se violen a diario en las mayores formas”, dijo Volker Türk.

GRAVE CRISIS POR VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS EN GAZA

Añadió: “Estoy muy preocupado por el riesgo de crímenes atroces. Estoy muy preocupado por la situación en Cisjordania, en particular, porque, según lo que vemos desde el 7 de octubre, más de 271 palestinos han sido asesinados, entre ellos 69 niños. Me preocupa lo que esto significa en el futuro”.

Sin embargo, el portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari dijo: “Habrá más batallas difíciles en los próximos días”, y aseguró que los soldados utilizan “nuevos métodos de combate”, como la colocación de cargas explosivas en lugares frecuentados por combatientes de Hamás. En total, 117 soldados murieron en Gaza desde el inicio de la ofensiva terrestre el 27 de octubre, según el ejército. Esta ofensiva permitió a Israel tomar el control de varios sectores en el norte, antes de extenderse a todo el territorio.

La guerra sumió a la Franja de Gaza en una grave crisis humanitaria y 1.9 millones de habitantes (un 85 por ciento de su población) fueron desplazados, según la ONU. Muchos de ellos tuvieron que huir varias veces, a medida que los combates se extendían. La ONU advirtió de un “colapso de orden civil” en la Franja de Gaza, y afirmó que el hambre y la desesperación empujaba a los habitantes a apoderarse de la ayuda humanitaria, que llega con cuentagotas desde Egipto y depende de la autorización de Israel. N

