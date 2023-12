Barbie y Oppenheimer, las dos películas que dominaron la taquilla y generaron innumerables comentarios en redes sociales durante 2023, encabezaron este lunes 11 de diciembre las nominaciones a los renovados premios Globos de Oro, con la inclusión en la lista de La sociedad de la nieve.

En el caso de Barbie, el largometraje de Greta Gerwig basado en la icónica muñeca de plástico, quedó al tope con nueve nominaciones a los Globos de Oro, incluida la de mejor comedia. Y también designaciones por sus papeles para los artistas Ryan Gosling y Margot Robbie.

Además de ser la película más taquillera de este año —con una recaudación de más de 1,400 millones de dólares a nivel mundial—, obtuvo tres nominaciones por la mejor canción. Y para Greta Gerwig por guion y dirección.

Por su parte, Oppenheimer, el drama sobre el inventor de la bomba atómica dirigido por Christopher Nolan (Dunkerque, Interestellar y la trilogía Batman: el caballero de la noche, entre otras), le siguió un escalón más abajo con ocho nominaciones, incluida la de mejor drama y mejor director.

Los principales integrantes del elenco, entre ellos Cillian Murphy, Emily Blunt y Robert Downey Jr, también recibieron nominaciones. Las dos películas, denominadas en conjunto por la crítica y los fans como “Barbenheimer” luego de estrenos que coincidieron en cines, dominaron la taquilla este año. Ahora, tienen un fuerte comienzo en la temporada de premios cinematográficos de Hollywood, que termina con los Óscar en marzo.

Congratulations to all of the 81st Annual Golden Globe Awards nominees! 🏆 Check out the full list here: https://t.co/pxMiw8cvpo

Watch the 81st #GoldenGlobes on @CBS and stream on @paramountplus → LIVE Sunday, Jan. 7 at 8 ET | 5 PT.

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 11, 2023