Militantes del movimiento ecologista Just Stop Oil, que se opone a las energías fósiles, rompieron este lunes 6 de noviembre en la National Gallery de Londres el cristal de protección del cuadro “Venus del espejo” del pintor español Diego Velázquez, que había sido atacado también a principios del siglo pasado por una sufragista.

Los dos militantes, de 20 y 22 años, se introdujeron hacia las 10:45 (locales y GMT) y golpearon con un martillo la protección de la “Venus del espejo“, una tela conocida en el Reino Unido con el nombre de “Rokeby Venus”, precisó la organización ecologista en un comunicado. El sobrenombre ‘Rokeby’ proviene de que durante el siglo XIX estuvo en el Rokeby Hall del condado de Yorkshire.

Tras el ataque, los militantes se dirigieron a la galería y dijeron: “Es hora de detener el aceite”. Añadieron: “La política nos está fallando. Falló a las mujeres en 1914 y nos está fallando ahora. El nuevo petróleo y gas matarán a millones de personas. Si amamos el arte, si amamos la vida, si amamos a nuestras familias, debemos detener el petróleo”.

LA “VENUS DEL ESPEJO”, UNA DE LAS ÚLTIMAS OBRAS DE VELÁZQUEZ

Just Stop Oil, conocida por este tipo de acciones, reclama el cese inmediato de nuevos proyectos de petróleo y gas en el Reino Unido. No se sabe con seguridad el año de la creación de la “Venus del espejo” por parte de Velázquez, aunque se cree que es una de las últimas obras del pintor, fallecido en 1660.

La obra representa a la diosa Venus, tumbada desnuda en una cama y mirando a un espejo que sostiene el dios del amor, su hijo Cupido. La sufraguista Mary Richardson, cuando trató de destruir el cuadro a principios del siglo XX, protestaba entonces contra el encarcelamiento de otra activista que defendía el derecho a voto de las mujeres en el Reino Unido.

LA VENUS HABÍA SUFRIDO ANTERIORMENTE SIETE CORTES

Richardson dejó siete cortes en la pintura, causando un daño particular al área entre los hombros de la figura, sin embargo, todas fueron reparadas con éxito. La acción de Richardson fue en resistencia al encarcelamiento de Emmeline Pankhurst por parte del gobierno del Reino Unido en ese momento. Ella explicó sus acciones después del incidente: “He tratado de destruir la imagen de la mujer más hermosa de la historia mitológica como una protesta contra el gobierno por destruir a Pankhurst, que es el personaje más hermoso de la historia moderna”.

“Las mujeres no tenían derecho a votar en las urnas. El momento ya no es de palabras sino de acciones”, declararon las activistas tras su acción, según Just Stop Oil. La National Gallery confirmó la acción, precisó que los servicios de seguridad evacuaron a los visitantes de la sala y llamaron a la policía, mientras el cuadro era retirado para ser examinado por los conservadores del museo. La policía de Londres indicó que detuvo a los dos militantes por degradación. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: