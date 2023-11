Los monos búho son la única especie de primates en las Américas con hábitos nocturnos. Desde 1996, el antropólogo de la Universidad de Yale Eduardo Fernández-Duque ha estudiado a estos animales que habitan desde Centroamérica hasta Sudamérica, y que durante el día se refugian en huecos de árboles o troncos de árboles muertos y comienzan su vida cotidiana por las noches.

Fernández-Duque describe algunos de los atributos más fascinantes de los monos búho, incluido su estilo de vida notablemente monógamo y la reputación de los machos como padres excepcionalmente atentos, pero también señala que padecen amenazas debido a las actividades humanas.

“Aparte de sus hábitos nocturnos, los monos búho machos y hembras establecen parejas, formando relaciones muy fuertes y duraderas desde el momento de la fuerza emocional. Nuestra investigación indica que también son genéticamente monógamas, solo se reproducen entre sí.

“Y cuando nacen los bebés, el padre varón se convierte en uno de los padres más increíblemente atentos del mundo vivo. No hay nada como ellos entre todos los mamíferos en términos de cuidado de sus crías. ¡Son padres geniales!”, indica Fernández-Duque.

DÓNDE HABITAN LOS MONOS BÚHO

Además, producen llamadas relativamente fuertes y de baja frecuencia que suenan un poco como el grito de un búho, de ahí el nombre. Los monos búho viven en una gran variedad de hábitats. En Colombia, se encuentran monos búho que viven a altitudes superiores a 10,000 pies, donde las temperaturas se enfrían mucho.

Pero también los encuentras en las selvas tropicales dentro de la cuenca del Amazonas a nivel del mar. En Argentina, viven en el Chaco Húmedo, donde las temperaturas pueden oscilar desde bajo cero en invierno hasta más de 100 grados Fahrenheit en verano. Habitan en lugares que reciben más de 118 pulgadas de lluvia al año y en lugares que reciben solo una fracción de esa cantidad.

“La diversidad de hábitats plantea desafíos cuando tratamos de formular hipótesis sobre por qué los monos búho se comportan como lo hacen en base a la ecología local porque mientras los estudias en un paisaje específico sabes que también viven en hábitats completamente diferentes. Debes tener en cuenta esta amplia distribución geográfica al explicar la evolución de su comportamiento”, dice el experto.

SIN EVIDENCIA DE INFIDELIDAD

En todos los grupos de monos búho que se han estudiado, solo hay pares de un macho y una hembra que viven y se aparean de forma monógama. Pero Argentina es el único lugar donde se tienen datos genéticos que muestran que solo se están reproduciendo entre sí.

Dicho esto, los monos búho son uno de los pocos mamíferos “en los que no tenemos absolutamente ninguna evidencia de infidelidad. No hay un solo punto de datos genéticos que sugiera que los machos y las hembras en relaciones de pareja, que duermen juntos, se alimentan juntos, se mueven juntos, no se aparean exclusivamente entre sí”.

Los monos búho tienen un tamaño es medio, unos 50 centímetros y su cola es corta y gruesa. Su alimentación se compone de diversos tipos de vegetales. En peso, el macho es más grande que la hembra, ya que el macho pesa de 7 a 10 kilogramos, mientras que las hembras pesan en promedio de 4,5 a 6 kilogramos.

Es generalmente de color gris oscuro, con una franja blanca característica que se extiende desde la raíz de la nariz hasta el labio superior, dándole una apariencia de búho, de ahí el nombre de “mono cara de búho”. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: