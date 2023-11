Karla Hoyos sabe que, en cualquier momento, puede recibir una llamada que la aleje por semanas de su taquería en la ciudad de Miami. Cuando la oenegé estadounidense World Central Kitchen (WCK) la contacta, la chef mexicana viaja adonde la necesiten para alimentar a víctimas de desastres naturales o conflictos armados.

Hace unos días, esta mujer de 35 años y originaria de Veracruz, regresó a Florida desde Israel, donde estuvo dos semanas enseñando a voluntarios cómo hacer comida a gran escala para quienes tuvieron que evacuar sus hogares tras los ataques del grupo islamista palestino Hamás, el 7 de octubre, en los que murieron 1,200 personas.

Motivos de seguridad la obligaron a regresar a Florida, pero los equipos de WCK siguen en Israel y en el enclave de Gaza, donde entregan comida a afectados por el conflicto entre tropas israelíes y Hamás, una guerra que ha dejado casi 15,000 muertos —en su mayoría civiles— en el territorio palestino, según el grupo islamista.

WCK, fundada en 2010 por el chef español José Andrés, se moviliza con rapidez ante cualquier catástrofe y, con la ayuda de asociaciones y mercados locales, sirve comidas a los supervivientes. A veces hasta más de 100,000 al día.

En las últimas semanas, la organización ha estado, por ejemplo, en la ciudad mexicana de Acapulco, tras el feroz paso del huracán Otis, además en áreas de Oriente Medio y Ucrania.

Hoyos se dedica a poner en marcha las cocinas donde trabajan los voluntarios, gestionando desde los aspectos logísticos hasta las recetas utilizadas para preparar los platos. “No importa si es un garaje, un sótano o un almacén, si tiene agua corriente, electricidad y conductos de ventilación, haré una cocina”, resalta orgullosa.

La chef mexicana habla de su oficio con pasión desde Tacotomía, el pequeño restaurante que abrió hace cuatro meses en un mercado gastronómico de Miami. Para ella no hay diferencia entre su labor humanitaria y lo que hace en su negocio. Todo es parte de la misma vocación, nacida a los 12 años al cocinar su primera bandeja de galletas.

Inspirada por su abuela y pese a las dudas de su padre, que veía en ella a una futura abogada, estudió en una escuela culinaria en México antes de viajar a España —donde se formó un año en el restaurante de tres estrellas Michelín de Martín Berasategui, en Lasarte (Guipúzcoa)— y a Italia para especializarse.

A su regreso de Europa, se instaló en la ciudad estadounidense de Indianápolis, donde abrió un restaurante mexicano con su tía. Ahí empezó a ayudar a los demás, en una asociación de apoyo a inmigrantes.

Su colaboración con WCK comenzó en 2017, cuando el huracán María devastó Puerto Rico. La empresa de catering para la que trabajaba entonces, Bon Appetit, decidió enviar chefs a la isla caribeña para ayudar a José Andrés a alimentar a la población necesitada.

Karla Hoyos, una de las elegidas, aceptó enseguida viajar a Puerto Rico, donde no había electricidad y apenas agua potable. Al principio José Andrés, a quien no conocía, le pareció un “gruñón”, pero pronto empezó a admirar al chef español, con el que se quedó tres meses en la isla y para el que acabó trabajando en un restaurante de Miami.

Chef Karla & our team—including local chefs who have been cooking since day one—set up a kitchen in Gaziantep in less than 48 hours. Karla first joined WCK efforts following Hurricane María in 2017 & has since cooked in response to hurricanes, earthquakes & the war in Ukraine. pic.twitter.com/OZZco32Ohp

— World Central Kitchen (@WCKitchen) February 20, 2023