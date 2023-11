Una nueva investigación de la Universidad de Oxford revela que los abejorros no pueden identificar los pesticidas presentes en el néctar, incluso en concentraciones letales. Esto significa que los abejorros no pueden evitar el néctar contaminado, lo que los pone en alto riesgo de exposición a pesticidas y representa una amenaza para la polinización de los cultivos. La investigación se ha publicado en eLife.

Los abejorros son importantes polinizadores de los cultivos agrícolas, pero esto puede exponerlas a pesticidas mientras recogen néctar y polen, algunos de los cuales son muy tóxicos para las abejas. Se sabe que las abejas son expertas en probar y diferenciar las soluciones azucaradas. Ciertos compuestos tóxicos, como la quinina, tienen un sabor “amargo” para las abejas, por lo que los investigadores trataron de averiguar si este sentido del gusto podría ayudarles a evitar beber pesticidas.

ALIMENTACIÓN, PESTICIDAS Y ABEJORROS

Los investigadores utilizaron dos métodos para probar si los abejorros (Bombus terrestris) podían probar los pesticidas neonicotinoides y sulfoximina en el néctar, que imitaban el de la colza oleaginosa (Brassica napus), y si evitarían beber pesticidas en un rango muy amplio de concentraciones.

En primer lugar, utilizaron la electrofisiología para registrar las respuestas de las neuronas en el gusto (es decir, “protofía”) en las partes de la boca del abejorro. Esto les permitió rastrear la frecuencia con la que las neuronas “se dispararon” y, por lo tanto, la fuerza de la respuesta al sabor. Los investigadores también probaron el comportamiento de alimentación de los abejorros ofreciéndoles soluciones de azúcar puro o soluciones de azúcar con pesticidas para alimentarse.

Los resultados demostraron que las respuestas de las neuronas eran las mismas, ya sea que las abejas bebieran solución de azúcar o pesticidas que contenían azúcar. Esto indica que las partes bucales de los abejorros no tienen mecanismos para detectar y evitar los pesticidas comunes en el néctar.

En los experimentos de comportamiento, las abejas consumieron la misma cantidad de alimentos, independientemente de si la solución contenía pesticidas o no. Este fue incluso el caso cuando los pesticidas estaban presentes en concentraciones lo suficientemente altas como para enfermar mucho a las abejas.

SIN POSIBILIDAD DE EVITAR LOS PESTICIDAS

Los hallazgos son importantes porque muestran que los abejorros no pueden evitar la exposición a pesticidas usando su sentido del gusto. La autora principal, la Dra. Rachel Parkinson, dijo: “Como los abejorros no pueden probar los pesticidas y no experimentan consecuencias negativas inmediatas al beberlos, es probable que no puedan evitar consumir néctar contaminado con pesticidas en el campo”.

Aunque las abejas no bebieron menos de las soluciones con plaguicidas, los autores demostraron evitar el sabor “amargo” utilizando el compuesto quinina. La quinina en solución de azúcar fue un elemento disuasorio para las abejas en altas concentraciones. A bajas concentraciones, se observó que las abejas ingían menos de la solución de azúcar, sin embargo, la cantidad de tiempo que pasaron en contacto con la solución de alimentación fue la misma. N

