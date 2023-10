Al cierre de agosto de 2023 la delegación Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reporta que, de las 39,300 recetas de medicamentos que recibe en ventanilla diariamente, 878 no pueden ser atendidas por diferentes causas, esto evidentemente genera descontento en ese número de derechohabientes que tienen que volver posteriormente para que le sea suministrado el medicamento o bien, adquirirlo por sus medios de manera privada.

Sin embargo, el jefe de servicios administrativos delegación Baja California del IMSS, Juan Carlos Hernández Rodríguez, explicó que, el desabasto ha disminuido, ya que se tienen implementadas estrategias para evitar que exista desabasto en las farmacias de las unidades médicas familiares.

¿Por qué falta medicamento?

Sin embargo, es importante conocer las razones por las cuales el IMSS ha padecido esta falta de medicamentos muy específicos y que lamentablemente son los que mayor demanda tienen en la población bajacaliforniana.

Hernández Rodríguez explicó que, a finales de 2022 al laboratorio encargado de suministrar Clonazepam, fue sancionado por Cofepris por irregularidades en sus procesos de elaboración del psicotrópico, lo cual derivó en el cierre total de su producción, reanudándola hasta solventar las anomalías encontradas; esto provocó un desabasto del medicamento que duró hasta junio de 2023.

Por otra parte, la demanda en todo el sector salud tanto público como privado del medicamento de patente Dapaglifozina para personas con diabetes, superó la producción del laboratorio; por ser patente no se pudo buscar en otro laboratorio, por lo qué, el proveedor buscó en otros países para subsanar el faltante en México.

Otro de los medicamentos para personas con diabetes y que presenta desabasto es la Sitagliptina con metformina, sin embargo, se tiene resuelto ya que se entregan las dos fórmulas por separado, por lo que, el paciente en vez de tomar una tableta, tomará dos.

LAS SOLUCIONES

A nivel nacional IMSS hace contrataciones centralizadas para atender a todo el país, estas eran encabezadas por el INSABI (pero… desapareció), sin embargo, la proveeduría puede ser superada en producción o se agotan los contratos antes de lo planeado por incremento en demanda.

Ante esto las delegaciones activan una compra local directa para la Unidad con el fin de surtir las recetas no atendidas. Si esta estrategia no fuera suficiente; se activa la compra directa en hospitales privados. Los medicamentos que no fue posible surtir, se buscan y adquieren directamente para lograr solventar el faltante del derechohabiente.

Del cien por ciento del suministro de medicamentos a las farmacias de la Unidades Médicas Familiares, se tiene atención centralizada del 85 por ciento, el resto es queda en manos de las delegaciones con compra local y un mínimo con compra directa en hospitales privados.

“Es un tema cíclico que pasa cada año, sin embargo, contamos con las diferentes opciones para lograr subsanar el faltante para el paciente”, destacó Hernández Rodríguez.

FENTANILO

Con relación a medicamentos controlados que contienen fentanilo, se genera un procedimiento diferente, ya que, desde el laboratorio proveedor tiene una custodia minuciosa en la que el la Cofepris autoriza cuánto fentanilo planea utilizar en un periodo de seis meses, esos medicamentos que contienen la sustancia son aprobados y entregados directamente en la Unidad, los cuales son escoltados por una empresa de seguridad privada.

IMSS Bienestar

Por otro lado, tras la desaparición del INSABI, y la creación del IMSS Bienestar, a la fecha se tienen mesas de trabajo, en las cuales se conocen las existencias, los consumos estimados de medicamentos que tendría la nueva paraestatal, entre otros detalles previos a su operación, sin embargo, no se prevé una afectación directa a los derechohabientes del IMSS, ya que, IMSS Bienestar será administrada por el estado y brindará servicio a personas que no cuentan con alguna prestación de salud. N