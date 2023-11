La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, presentó este martes el Paquete Económico 2024, el cual, contempla un presupuesto de 35 mil 467 millones de pesos, destinados principalmente a los rubros de seguridad, educación, salud, infraestructura y economía.

En este tenor, la mandataria apuntó que Aguascalientes no está recibiendo las aportaciones federales que le corresponden, si se toma en cuenta la cantidad de recursos que aporta a la bolsa nacional.

“Aguascalientes, como Nuevo León, como otros estados, no les llega lo que les corresponde o a lo que nosotros tenemos en productividad, lo que produce Aguascalientes no regresa ni siquiera en salud, ni en educación, ni en infraestructura”.

El secretario de Finanzas del Estado (SEFI), Alfredo Cervantes García, precisó que, de los más de 35 mil millones de pesos, 29 mil millones provienen de la parte federal. La gobernadora reiteró que este último monto debería ser mayor.

“Es una gran bolsa que llega al estado de Aguascalientes y que no corresponde a lo que le debería de tocar a Aguascalientes per cápita y de la producción que se genera, porque esa ley contempla la pobreza, población, territorio, si somos mineros, petroleros y por eso no hay una buena distribución”.

“Nosotros subsidiamos a otros lugares”, concluyó.