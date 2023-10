Por varios años tuve la oportunidad de participar en un partido político local en Baja California (Partido de Baja California) fue una grata experiencia con muchas altas y bajas a través de los 10 años que estuve activo en este partido político donde tuve la gran oportunidad de llegar a ser Presidente Estatal. Esta oportunidad me permitió aprender y conocer mejor mi ciudad Tijuana y mi Estado. Conocer su gente y crear amistades con mucha gente valiosa, vivir de cerca las necesidades que tiene el Estado y aprender mucho de como funciona el gobierno y su gente y como se toman muchas de las decisiones que repercuten en la vida diaria de miles de personas que compartimos este Estado.

Al final del día fue una grata experiencia que me dejo mucho aprendizaje y hoy quiero compartir contigo las cuatro principales enseñanzas que me dejo la política pero que funcionan y pueden ser aplicables a nuestros trabajos y a nuestra vida diaria.

1) Todo cambia en un segundo

Esto es algo que nos recordábamos diariamente entre los compañeros que participábamos en la política. Es impresionante como la política y en la vida todo se mueve cada segundo y seguido llegan noticias que nos sorprenden y nos hacen cambiar de rumbo y de planes. Siempre es bueno planear, se puede planear con muchas opciones pero siempre tenemos que tener en mente que va a existir algo que haga que los planes se tengan que modificar, lo importante siempre es estar alerta y estar abierto a adaptarnos. En cualquier proceso va a haber altas y bajas, es indispensable siempre seguir adelante, nunca darse por vencido. A veces las cosas se alinean a nuestro favor a veces en contra, a veces hay cambios provocados por nosotros o a veces hay cambios provocados por cosas ajenas a nosotros, pero siempre hay que saber reaccionar, adaptarnos y seguir avanzando.

2) Transparencia y comunicación

La transparencia y la comunicación fueron clave para mí, me facilitaron muchas negociaciones, me ayudaron a ahorrarme y a solucionar muchos problemas. No siempre es fácil ser transparente e informar lo que tienes, lo que estás haciendo y lo que estas planeando. Pero cuando las personas claves de un equipo están informadas es más fácil lograr acuerdos y evitas muchos mal entendidos inclusive con alguien que pueda no estar de acuerdo con lo que estás haciendo, pero si conoce tu punto de vista y la información correspondiente puede no estar de acuerdo pero entender tus decisiones y generalmente ayuda a neutralizar y generar empatía entre las personas.

3) Escuchar y Preguntar

Siempre es mejor escuchar que hablar, mucha gente les encanta hablar y no escuchan por eso no conectan con la gente, no generan interés y toman decisiones sin tener la información completa. En mi caso cuando me tocaba hacer alguna negociación intentaba que las únicas palabras que mencionaban fueran en forma de preguntas. Escuchando a los demás y preguntando ayuda a conocer lo que verdaderamente espera alguien de ti, conocer sus verdaderos intereses e intenciones, te ayuda a tener más información y obtener mejores ideas de los objetivos de una persona o algún proyecto.

Escuchar y preguntar te hace mejor negociador porque al final tienes más información para tomar decisiones.

4) Si lo quieres ve por ello sin dudar y sin miedo.

La única manera de obtener realmente lo que quieres es ir por ello, no te puede dar pena el qué dirán, ni dudar en ti y tus capacidades. En la política si un político necesita algo te habla y te lo pide te conozca o no, te caiga bien o no, sea tu amigo o rival, si necesitan algo te buscan y te lo piden.

Inclusive podría decir que los políticos, así como los empresarios que más reconocimiento logran, muchos de ellos son los que toman acciones y resuelven, comunicándose con quien tengan que hablar y las veces que sean necesarias para pedir ayuda o favores, negociar en caso que sea necesario y así poder lograr tus metas y objetivos. Como me dijo un buen amigo: “Márcale y habla con la persona, total el NO ya lo tienes, de ahí en adelante todo es ganancia”. N