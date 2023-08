A nivel mundial existen niños “ocultos” que viven con VIH, para localizarlos primero se necesita encontrar a sus madres. Cada hora, 11 niños mueren de sida, por lo que encontrarlos y ofrecer tratamiento es tan crítico como siempre, según la entidad de la ONU ONUSIDA, que publicó un nuevo informe sobre cómo los imanes, los pastores y los sacerdotes están llegando a los más necesitados.

Mientras que tres cuartas partes de los adultos que viven con el VIH están en tratamiento, solo la mitad de los niños lo están, informó la agencia. Todavía hay 1.7 millones de niños en todo el mundo que viven con el VIH, y son particularmente vulnerables, dijo Stuart Kean, autor del informe, publicado conjuntamente por ONUSIDA y el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR).

NIÑOS QUE NACEN CON VIH MORIRÁN A LOS DOS AÑOS

“Si nacen con el VIH, entonces el 50 por ciento de ellos morirá a la edad de dos años”, explicó Kean. “Si no lo hacen y si no se encuentran y no se someten a tratamiento, el 80 por ciento de ellos morirá a la edad de cinco años, por lo que hay mucha mayor urgencia para encontrar a estos niños ocultos”.

El compendio documenta 41 prácticas prometedoras que proporcionan evidencia del papel fundamental que han desempeñado las comunidades religiosas. Esto incluye avances significativos en la identificación de niños no diagnosticados que viven con el VIH, la mejora de la continuidad del tratamiento, el apoyo a los adolescentes para que accedan al apoyo psicosocial, la atención y el tratamiento, y la posibilidad de permitir que los grupos de apoyo entre pares empoderen a los niños y adolescentes que viven con el VIH.

LA RELIGIÓN APOYA EN EL COMBATE AL VIH

“Este informe muestra lo vital que es el papel de las organizaciones religiosas para ayudar a los niños que viven con el VIH a acceder a un tratamiento que salva vidas, para abogar por el apoyo de sus necesidades y para abordar el estigma”, dijo Jacek Tyszko, Asesora Principal del Programa de ONUSID. “También demuestra los enfoques que han sido más efectivos, para que puedan ampliarse. Es un informe que ayudará a salvar vidas”.

A diferencia de los mitos contra el condón o contra los homosexuales sobre las religiones, los líderes religiosos están impulsando los esfuerzos de defensa para abordar el estigma y la discriminación de las personas que viven con el VIH y abogando por la abstinencia o al menos la prevención, incluido el uso del condón, dijo Gibstar Makangila, jefe de una organización no gubernamental con sede en Zambia, Circle of Hope. N

