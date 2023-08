Puebla, Pue. Será después del segundo informe de labores, al frente del Ayuntamiento de Puebla, cuando defina qué cargo de elección popular estará buscando en la contienda del 2024, según lo informó el edil Eduardo Rivera Pérez.

“Después del proceso del 3 de septiembre estaríamos hablando a finales de este mismo año, posteriormente después del informe de gobierno de la ciudad, estaría tomando una decisión definitiva”, refirió.

Con esa declaración dejo entrever su participación en la elección de 2024, aunque Eduardo Rivera fue tajante al decir que seguirá atento a sus actividades en el Ayuntamiento.

El edil comentó que el Frente Amplio por México tiene previsto que el 3 de septiembre se defina un perfil a candidato por la presidencia de la República, por ello, respetará el proceso para determinar qué cargo buscará.

“Sabemos que el frente su prioridad es el proceso de la selección de coordinador a nivel nacional, esto será la elección el próximo 3 de septiembre, si la memoria no me falla y yo ahorita al pendiente de mi ciudad, como lo hemos venido diciendo, trabajando, agradezco este tipo expresiones adiciones”, refirió.

Reiteró que actualmente sólo puede recibir invitaciones a otros municipios, cuando la agenda lo permite, ya que, lo prioritario es atender las demandas de los ciudadanos del municipio de Puebla.

“Hay tiempo para todo, no puedo estar descuidando el trabajo de la ciudad, como se los he expresado en ese sentido, cuando el fin de semana me lo permite, voy y hago este trabajo, y hay tiempo, hay que respetar esos tiempos”, dijo.

N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: