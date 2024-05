Una oportunidad para invertir en el sureste mexicano, en un proyecto eco sustentable que garantiza tu inversión y te ofrece un traje financiero a la medida. Una de las zonas con mayor crecimiento en los últimos años en infraestructura aeroportuaria, así como en la ruta ferrocarrilera del Tren Maya es el sureste mexicano. Y justo ahí se abre un mar de inversiones como lo es el macroproyecto hotelero Ecochic Town, que se abre espacio en dos sedes: Celestún, Yucatán, y en Cancún, Quintana Roo, realizado por parte de la promotora y desarrolladora Mayan Investments en alianza estratégica y comercial con Martinezepeda Inmobiliaria.

En entrevista con la agente Lizeth Zepeda, de Martinezepeda Inmobiliaria, nos platica de la gran oportunidad para quienes buscan invertir en un proyecto diferente.

“Es un concepto diferente, es un modelo de negocios llamado BTS por sus siglas en inglés: Building Town System, que se enfoca en construcción de microciudades, que inclusive ya existen en lugares como Nuevo Vallarta, Nayarit, o en el mismo Cancún”.

La idea es que el visitante cuente con absolutamente todo sin tener que trasladarse grandes distancias, desde el mar hasta centros comerciales, así como anfiteatros ofreciendo conciertos y espectáculos escénicos, un fashion town con diseñadores de alta gama y pasarelas de moda, así como sinfín de restaurantes, todo esto sumergido en un complejo ecológico y sustentable.

El proyecto, nos cuenta Zepeda, se encuentra en la fase uno, en la etapa de inversionistas visionarios, quienes tienen la oportunidad de realizar un plan de pago diseñado a la medida.

“Lo atractivo del proyecto, como inversionista visionario, son las altas utilidades o rendimientos que les resultará de este increíble proyecto al formar parte de él. Las inversiones son (por ejemplo) de una suite de 44 metros cuadrados en un arranque de 900 mil pesos, esos 900 mil pesos pueden ser financiados, incluso, directamente por nosotros”, hay suites de 72 metros cuadrados y planes Benevestor para inversionistas de alta talla.

El momento de la entrega será a finales del 2028 y principios del 2029, ya que se trata de un proyecto a mediano plazo.

En temas de beneficios para nuestros socios inversionistas son las altas utilidades y la ocupación propia si así lo deciden.

Un plus al valor de la suite, es la oferta de la administración hotelera que además de entregarla amueblada y diseñada bajo un concepto Bohochic, tiene el compromiso de llamar la atención del turismo mundial para alojarse en el desarrollo.

“Cabe mencionar algo importante, no es tiempo compartido, ni copropiedad, (el socio) es único dueño y por lo tanto es heredable, las utilidades, si lo mantienes, serán ganancias a perpetuidad”.

En cuanto a la certeza legal, agrega Lizeth Zepeda, cuentan con toda la documentación pertinente que los avala, además hay un fideicomiso que respalda el proyecto para cuidar las inversiones, y en el contrato se estipula una garantía inmobiliaria.

Una pregunta recurrente por parte de los interesados, menciona, es la firma del contrato, que se puede hacer de manera física viajando a Mérida, Yucatán, en una notaría, y la segunda opción es firmar mediante una plataforma digital que tiene la misma validez que si fuera con un notario.

PARA SABER

>>Hay una proyección elevada en ganancia para el inversionista o bien una utilidad anual asegurada ya que las estadísticas actuales han registrado en la zona un promedio de 75 por ciento en ocupación hotelera.

>>Basados en dichas estadísticas Se estima que de los 30 días del mes se rente un promedio de 22 o 23 días. El socio puede apartar su estancia desde una plataforma digital cada vez que así lo desee.

>>Es un diseño cien por ciento ecoturístico, sin edificios altos que impacten la vista, en un ambiente verde y natural, empleando energías renovables y autos eléctricos al interior.

>>El concepto con calles blancas, piedra caliza, estilo Tulum, es resort living, una combinación del lujo y la comodidad del hotel con la privacidad de un condominio, con cocina para estancias largas.

DATO

Martinezepeda Inmobiliaria

Oficinas en Andares, Avenida Empresarios

Av. Empresarios No. 135 Piso 7 Col. Puerta de Hierro, Zapopan

Tel. Oficina: (33) 8000 0527

WhatsApp/ Movil: 33 3023 0569

Facebook: Martinezepeda Inmobiliaria

Instagram: martinezepeda.ae

TikTok: martinezepeda.inm

Web: www.martinezepeda.com