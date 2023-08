Un nutrido grupo de actores de Hollywood, entre ellos George Clooney y Meryl Streep, donaron 1 millón de dólares o más cada uno para apoyar a los actores sin trabajo por la huelga que empezaron en mayo pasado, reveló este miércoles 2 de agosto la fundación caritativa de su sindicato.

La huelga del sindicato de actores de cine (SAG-AFTRA) y la de los guionistas de cine y televisión comenzó en mayo para pedir mejoras salariales y protección frente a la amenaza de la inteligencia artificial y ha detenido la producción de cine y televisión de Estados Unidos.

ESTOS ACTORES APOYAN LA HUELGA EN HOLLYWOOD

Un grupo de celebridades que incluyen a Clooney, Streep, Matt Damon, Leonardo DiCaprio y Dwayne “The Rock” Johnson, Nicole Kidman, Julia Roberts y Oprah Winfrey, entre otros, anunciaron que contribuirán cada uno con un millón de dólares o más al fondo de la fundación SAG-AFTRA que apoya a los actores en huelga.

En las últimas tres semanas está fundación sin ánimo de lucro ha recaudado más de 15 millones de dólares para ayudar a “miles” de actores que sufren dificultades económicas, dijo la fundación en un comunicado. “La industria del entretenimiento está en crisis y la fundación SAG-AFTRA está registrando actualmente más de 30 veces nuestro número habitual de solicitudes de ayuda de emergencia”, dijo en el comunicado Courtney B. Vance, presidenta de la fundación.

UN PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA ACTORES

Según declaraciones de la presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher, recogidas por The New York Times, el 86 por ciento de los 160,000 miembros del sindicato ganan menos de 26,500 dólares al año. “Nuestro programa de asistencia financiera de emergencia está aquí para garantizar que los artistas necesitados no pierdan sus hogares, tengan la capacidad de pagar los servicios públicos, comprar alimentos para sus familias, comprar recetas que salvan vidas, cubrir facturas médicas y más”, agrega el comunicado.

A su vez, se menciona que “es un desafío enorme, pero estamos decididos a enfrentar este momento. Durante más de 38 años, la Fundación ha sido una red de seguridad para nuestra comunidad durante los momentos más difíciles y, al igual que la pandemia de covid-19, este paro laboral magnifica las precarias condiciones de vida y la angustia financiera de muchos actores”.

LARGA BATALLA CONTRA GOLIAT

Streep dijo: “Recuerdo mis días como mesera, limpiadora, mecanógrafa, incluso mi tiempo en la línea de desempleo. En esta acción de huelga, tengo la suerte de poder apoyar a quienes lucharán en una larga acción para sostenerse contra Goliat. Nos mantendremos fuertes juntos contra estas poderosas corporaciones que están empeñadas en quitar la humanidad, la dignidad humana, incluso lo humano de nuestra profesión”. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: