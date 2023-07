El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo durante una entrevista el miércoles que, si ganara las elecciones presidenciales de 2024, consideraría al candidato presidencial demócrata Robert F. Kennedy Jr. para un puesto en su administración.

DeSantis, quien se postula para la nominación republicana en la carrera, hizo los comentarios mientras hablaba con Clay Travis de Outkick.

Encuestas recientes muestran que DeSantis va a la zaga del expresidente Donald Trump entre los votantes republicanos, mientras que el presidente Joe Biden tiene una ventaja dominante sobre el retador demócrata Kennedy. Sin embargo, Kennedy ha atraído mucha atención de los medios en las últimas semanas por los controvertidos comentarios que hizo sobre las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, algunos de esos puntos de vista con respecto a las vacunas aparentemente atraen a DeSantis, como le indicó el gobernador a Travis.

La posibilidad de que Kennedy tenga un puesto en una administración presidencial teórica de DeSantis surgió cuando Travis le preguntó al contendiente republicano si ponía a Kennedy en la candidatura como su compañero de fórmula para la vicepresidencia.

“Aquí está el problema: estoy alineado con él en [el exasesor médico presidencial Dr. Anthony] Fauci, la corrupción y la burocracia de la salud, 100 por ciento”, dijo DeSantis. “Pero, al final del día, es más liberal”.

DeSantis enumeró algunos ejemplos de temas en los que él y Kennedy pueden estar en desacuerdo, incluido el cambio climático y la acción afirmativa.

“ME POSTULO PARA VENCER A BIDEN”

“Necesitas a alguien que refleje los valores de la amplia coalición”, dijo DeSantis antes de indicar que puede estar abierto a Kennedy para otro papel dadas las opiniones del demócrata sobre cuestiones médicas.

“Sí, las cosas médicas, soy muy bueno en eso. Eso me atrae, pero hay una gran cantidad de otras cosas con las que probablemente estaría fuera de sintonía”, dijo DeSantis. “Si es presidente, póngalo en la FDA si está dispuesto a servir, o póngalo en los CDC.

“Pero en términos de ser vicepresidente, si hay un 70 por ciento de los problemas en los que puede ser contrario a nuestra base, eso simplemente crea un problema”.

Newsweek contactó a las campañas presidenciales de DeSantis y Kennedy por correo electrónico para hacer comentarios.

En otra parte de la discusión, Travis le preguntó a DeSantis si estaría dispuesto a postularse como vicepresidente de Trump en 2024.

“Me postulo para presidente para vencer a Biden”, respondió. “Hacer el número dos, quiero decir, simplemente no me atrae, y no creo que sea bueno en eso. Creo que probablemente sea más valioso haciendo otras cosas”.

Agregó: “Me postulo para ganar, y esa es la única razón por la que me postulo. Entonces, lo haremos o no”. N

Newsweek en Español también te recomienda: