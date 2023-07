No confundir el gasto que debe realizar Pemex con los riesgos ambientales y seguridad respecto a la parte de mantenimiento de la infraestructura que tiene para operar. El mantenimiento puede ser de índole correctiva (cambiar o modificar) y preventiva (mantener operando hasta una vida útil).

Si hubiera voluntad y en México realmente existiera una transición real de la energía, y no solo del cómo generar electricidad, podríamos ser considerados un país desarrollado. Pero esto no podrá ser, pues no existen planes a largo plazo.