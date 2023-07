Entre los diferentes tipos de e-commerce se encuentran: B2C (Business to Consumer), en donde las empresas venden al público en general; B2B (Business to Business), el cual consiste en que las empresas hagan negocios entre ellas; B2G (Business to Government), el cual se basa en la venta de servicios o productos por parte de las empresas hacia a las instituciones de gobierno; C2C (Consumer to Consumer), en la que interviene una plataforma a partir de la cual los consumidores compran y venden entre ellos; y D2C (Direct to Consumer), donde el fabricante vende directamente al consumidor.