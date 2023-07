Puebla, Pue. El edil Eduardo Rivera Pérez advirtió que posiblemente hay personas externas al Ayuntamiento de que están usurpando funciones.

Estos sujetos se escudan para agredir y retirar mercancía a las emprendedoras, conocidas popularmente como “nenis“.

Rivera Pérez comentó que tienen conocimiento sobre el caso de Yolanda Corte, nutrióloga y mujer “neni” que se gana la vida vendiendo productos de belleza.

Ella relató que el 13 de mayo fue golpeada por presuntos inspectores de vía pública, los cuales no han sido reconocidos.

“No tenemos identificado algunas de estas personas que salen en el vídeo, pudieran ser algunas personas que pudieran estar usurpando funciones de la administración”, dijo.

Rivera Pérez comentó que por este caso giró la instrucción a las autoridades, para que indagen y con ello sancionar a quienes están usurpando funciones.

Una mujer “neni” fue agredida y despojada de su mercancía por un grupo de personas que se hacen pasar por “inspectores” en el Paseo Bravo. pic.twitter.com/DxHR2aEqjf — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) July 20, 2023

“Las personas que se reflejan en este vídeo, no están identificadas que trabajen en la Secretaría de Gobernación en el área de vía pública, por lo menos no en este momento, entonces lo que he girado es la indicación y la instrucción a la Secretaría de Gobernación y a la Contraloría, para que revisen e investiguen si es personal de vía pública y en su caso sancionar si llegó haber una situación de manera ilegal o inadecuada”, dijo.

Eduardo Rivera pidió a todas las “nenis” en Puebla hacer la denuncia formal, para que el Ayuntamiento pueda intervenir inmediatamente.

“Es importante pedir la intervención inmediata de cualquier ciudadano, de cualquier ciudadano que cuando tenga algún problema en la ciudad y más aún que puede estar ligado a un tema asunto público, nos lo reporten de manera inmediata”, refirió.

Nenis de Puebla denuncian cobro de piso en el Paseo Bravo

El reloj del El Gallito, en el Paseo Bravo, es un punto de entrega frecuente para las nenis que ofertan sus productos en redes sociales.

Sin embargo, ante la frecuencia de esta acción, han comenzado a presentarse problemáticas que ponen en riesgo sus actividades comerciales.

Así como sus vidas, a través del cobro del derecho de piso y el hostigamiento.

Una joven indicó que el Paseo Bravo es un punto de entrega muy concurrido debido a su ubicación, y lugares reconocidos como el kiosko y el reloj.

Pero ante las problemáticas que comienzan a presentarse, ha optado por tomar medidas de seguridad como ir siempre acompañada de su esposo para dar sus pedidos.

