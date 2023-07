El desafío clave en este contexto es que a menudo no podemos brindar un seguimiento cara a cara a los pacientes . En algunos proyectos atendemos a las personas que esperan solo unas pocas horas entre un autobús y otro. Y en otros, a las que lo hacen unas pocas semanas, sin tener idea de cuándo su proceso de asilo les permitirá avanzar.

Durante mis visitas a los proyectos de migración de MSF en la región, mis colegas me han preguntado: “ ¿Podemos hacer mhGAP en migración si el tratamiento lleva mucho más tiempo del que el paciente está con nosotros? No sabemos cuándo podrán obtener su próxima dosis de medicamentos”.

En respuesta, señalo que lo mismo es cierto para la diabetes, la hipertensión y el VIH, pero no se nos ocurriría no ofrecer tratamiento para esas condiciones de salud física.

¿Es seguro proporcionar medicación psiquiátrica a alguien que es posible que no vuelvas a ver? Esta es una pregunta a la que hemos dedicado mucho tiempo de reflexión. Y hemos llegado a la conclusión de que, al igual que muchas cosas en la atención de salud mental, es un cálculo de riesgos y beneficios para cada persona.

Priorizamos las intervenciones psicosociales, ya que abordar las necesidades básicas y desarrollar mecanismos internos de afrontamiento en este contexto puede ser más útil que la medicación. Sin embargo, para aquellos que ya están en tratamiento farmacológico que se está agotando o que tienen síntomas más graves, esto podría no ser suficiente.

¿Cuáles son los riesgos y beneficios de administrar medicación psiquiátrica en este contexto, sabiendo que es posible que no volvamos a ver a la persona? Los riesgos podrían incluir síntomas de discontinuación si pierden la medicación o no pueden continuar con ella (la mayoría de los medicamentos psiquiátricos no son adictivos, pero pueden causar síntomas incómodos al suspenderse), efectos secundarios y sobredosis intencionales de medicamentos.