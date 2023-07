Un equipo de investigadores identificó seis grupos de alimentos que podrían protegernos de enfermedades cardiacas , y es muy posible que no estemos consumiéndolos con la frecuencia ni en las cantidades recomendadas.

LOS GRUPOS DE ALIMENTOS RECOMENDADOS

No debe sorprender que las frutas (y las verduras, por supuesto) formen parte del listado. La razón es que las frutas están repletas de vitaminas, minerales y fibra, y también contienen nutrientes de origen vegetal como antioxidantes y flavonoides.

Muchos estudios demuestran que el consumo de frutas crudas y sin procesar se asocia con un menor riesgo de infarto cardiaco y accidente cerebrovascular. De hecho, una reseña muy extensa, publicada en 2006 en la revista The Journal of Nutrition, halló que cada porción adicional diaria de fruta se correlacionaba con una reducción de 7 por ciento en incidencia de enfermedad coronaria. Y, por otra parte, el consumo de frutas se asoció con un riesgo menor de cáncer y diabetes tipo 2, así como con una disminución de la presión arterial.

Peso a lo anterior, no olvidemos que es posible comer fruta en exceso. Este grupo de alimentos contiene grandes cantidades de azúcares naturales. Mientras que, si abusamos del consumo, el alto contenido de fibra de las frutas puede ocasionarnos distención abdominal y diarrea.

De nueva cuenta, esto no debe sorprendernos porque, igual que las frutas, las verduras aportan una inmensa variedad de nutrientes, pero con la ventaja de que suelen tener menos azúcares (y calorías) que las frutas.

En 2016, la revista Journal of the Royal Society of Medicine/Cardiovascular Disease divulgó una investigación que demostró que el consumo de verduras de hojas verdes podía reducir hasta en 16 por ciento la incidencia de enfermedad cardiovascular.