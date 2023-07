La Comic-Con de San Diego (SDCC, por sus siglas en inglés), regresa este julio. SDCC es conocida por reunir a creadores de cómics, cine y televisión, así como coleccionistas, para conectarse con sus fans a través de paneles, discusiones y diversas formas de arte. Si estás interesado en ver la Comic-Con tenemos todos los detalles a continuación, incluyendo cuándo se llevará a cabo, el horario y cómo puedes ver los paneles que te interesen.

Sin embargo este año, la SDCC estará opacada por la huelga en curso del Writers Guild of America y la inminente huelga del Screen Actors Guild podrían llevar a una reducción en la participación de los estudios en SDCC si no se llega a un acuerdo antes de la fecha límite del 30 de junio.

Esta situación, aunado a la ausencia de la mayoría de los grandes estudios de Hollywood, promete que una edición con estrellas cinematográficas ausentes y lo grandes paneles con artistas para anunciar los próximos estrenos, tanto de cine como de televisión.

¿Cuándo es la SDCC 2023?

El evento anual de la SDCC se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de San Diego del 19 al 23 de julio. A continuación, te mostramos los horarios reales del piso de exhibición de la SDCC en persona, y estate atento a un desglose detallado de los paneles que se llevarán a cabo cada día.

¿Cómo ver la SDCC 2023?

A menos que asistas en persona (y hayas obtenido tu insignia antes de que se agotaran), también puedes ver la cobertura de la Comic-Con desde la comodidad de donde te encuentres, siempre y cuando tengas una conexión a internet confiable. IGN cubrirá la Comic-Con con su propio programa en vivo, informando y reaccionando a todas las noticias que surjan del evento, y compartiremos más detalles sobre nuestros planes pronto.

Paneles de la SDCC

Consulta el horario completo de la SDCC para conocer las fechas, horarios y detalles de todos los paneles de la Comic-Con; actualizado constantemente por nuestro equipo de noticias. Para resumir hasta ahora, aquí tienes un resumen:

20 de julio: Paneles del jueves:

Pokemon

Spider-Man 2

Max: Harley Quinn y Adventure Time: Fionna & Cake

Prime: Wheel of Time

Paramount Pictures: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Peacock: Twisted Metal

21 de julio: Paneles del viernes:

Telltale: The Expanse

Prime Video: The Boys spinoff Gen V y Invincible

AMC: El universo de The Walking Dead

Peacock: The Continental

Adult Swim: Rick and Morty

¿Qué esperar de la SDCC 2023?

Esperamos anuncios y adelantos de las mayores franquicias de ciencia ficción, superhéroes y fantasía. Los oradores especiales confirmados para 2023 incluyen a Todd McFarlane, Jim Lee, Frank Miller y J. Michael Straczynski, y los patrocinadores de la SDCC incluyen a DC, Marvel Studios, Crunchyroll, Disney+, FOX, AMC, NBC, ABC y más.

Según el horario hasta ahora, los dos primeros días de la SDCC (20 y 21 de julio) contarán con emocionantes paneles sobre videojuegos y entretenimiento, que incluyen Spider-Man 2, Pokemon, TMNT, la serie animada de Harley Quinn, el spinoff de The Boys llamado Gen V e Invincible, The Walking Dead, Rick and Morty, entre otros.

¿Estará Marvel en la Comic-Con este año?

Según los informes, Marvel no tendrá paneles este año en la SDCC.

Resumen de la SDCC 2022

Mantente atento para más información próximamente, y echa un vistazo a los avances y los mayores anuncios de la SDCC 2022 del año pasado. Los aspectos más destacados incluyeron un primer vistazo a Black Panther: Wakanda Forever, un análisis profundo de Batgirl en Gotham Knights y un nuevo tráiler de The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Si el evento es similar al de la Comic-Con del año pasado en persona, es posible que haya días especiales dedicados a los paneles.

Historia de la SDCC

¿Sabías que la SDCC comenzó en la década de 1970? El objetivo de los fundadores sin fines de lucro de la SDCC era cubrir los cómics, pero también las formas de arte populares como las películas de ciencia ficción y la literatura fantástica, que consideraban que merecían un mayor reconocimiento. Originalmente llamado “Convención de Cómics de la Costa Oeste de San Diego” en 1972, el evento pasó a conocerse como “San Diego Comic-Con” (SDCC) en 1973 y más tarde fue denominado “Comic-Con International: San Diego” (CCI) en 1995.

Aunque comúnmente se le conoce como SDCC hasta hoy, esta convención especial continúa ganando popularidad entre los fans de la ciencia ficción, el anime y la fantasía, con espectaculares cosplay cada año y alrededor de 130 mil asistentes en cada evento. N

