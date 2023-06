El secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, Manuel Alonso García, reconoció el decomiso de pastillas de fentanilo en la entidad, aseguradas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Como se informó desde la semana pasada en Newsweek Aguascalientes, la institución federal confirmó, a través de una solicitud de transparencia, que se habían asegurado más de trescientas pastillas de fentanilo localizadas en un camión de paquetería, esto a mediados de marzo pasado.

Ante esta confirmación, el funcionario estatal indicó que la corporación no solamente conoce de este hecho, sino que tiene conocimiento de otros dos decomisos de fentanilo realizados dentro de Aguascalientes.

Explicó que los tres decomisos se dieron sobre camiones relacionados con el servicio de paquetería, es decir, que esta sustancia no se ha encontrado en manos de los distribuidores o consumidores del estado, lo que consideró como algo positivo.

“Esta droga se ha encontrado en paqueterías, realmente no se han encontrado con la ciudadanía o en la venta de drogas o en el consumo de drogas en el estado, que ese es un tema importante para nosotros, que todavía no tenemos identificado que se esté consumiendo ese tipo de drogas y ojalá no tengamos ese fenómeno”.