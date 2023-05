Una nueva manera de abordar temas de salud surgió en internet con las redes sociales. Con un lenguaje sencillo, los medinfluencers alcanzan popularidad en sitios como TikTok e Instagram. Se trata de médicos especialistas que utilizan sus cuentas para aportar conocimientos sanitarios a miles de usuarios.

Si bien no pueden recetar fármacos, aseguran “combatir la desinformación”. Entre sus características está el sumar más de 2,000 suscriptores. Como armas tienen la credibilidad y experiencia.

Con la llegada del confinamiento por covid-19, consultar información sobre la salud en redes sociales se convirtió en una práctica común. Y esa tendencia se mantiene actualmente, según un estudio de la Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud.

En marzo de 2020 —al inicio de pandemia—, por ejemplo, términos como “muertes” y “farmacia” registraron un alto número de búsquedas en Brasil. Este pico tuvo lugar 24 horas después de que sobrepasara la cifra de 900 casos y se decretara el aislamiento absoluto en Río de Janeiro. Siete días más tarde, las búsquedas de “ansiedad” lograron cifras más elevadas.

Para finales de marzo del mismo año, palabras como “mindfulness” y “desempleo” alcanzaron un incremento significativo en Colombia. Este hecho contrastó con el alza del desempleo en 0.8 puntos porcentuales respecto al 2019, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Durante marzo, también Ecuador declaró toque de queda parcial, y “ansiedad” fue la búsqueda protagonista del país sudamericano.

“LAS REDES SOCIALES YA NO SOLO SON UNA VENTANA DE ENTRETENIMIENTO”

Por esta razón, aunada a una interacción continúa con el celular, los medinfluencers son referentes para la comunidad virtual no solo en temas de coronavirus, sino también en otras especialidades como ginecología, dermatología, cáncer, incluso dental.

Para Silvia Martínez, directora del máster universitario de Social Media de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), las redes sociales han dejado de ser solo ventanas de entretenimiento y lugares de sociabilización para convertirse en un entorno donde los usuarios buscan información. Aquí, los tópicos de salud son de los más demandados.

“Al ser una vía habitual con fin utilitarista o informativo, no es de extrañar que con la pandemia también recurriéramos a ellas para encontrar recomendaciones, consejos o testimonios relacionados con el covid-19”, sostiene.

Para Martínez, el valor de los medinfluencers recae en que no son prescriptores de producto, sino que basan su actividad en aportar conocimiento, luchar contra la desinformación y desmontar falsos mitos o creencias.

“En países como Estados Unidos, los influentes sanitarios no solo no prescriben productos, sino que se esfuerzan por concienciar a la población sobre la dudosa veracidad de algunas recomendaciones y consejos que provienen de celebridades e influentes no expertos”, apunta Neus Soler, docente colaboradora de los Estudios de Economía y Empresa de UOC.

UN RIESGO DE LOS “MEDINFLUENCERS”

A pesar de que los medinfluencers pueden generar una gran labor educativa, los internautas podrían estar en riesgo. Bajo esta denominación se mezclan perfiles entre expertos como: médicos, enfermeros, odontólogos y farmacéuticos por otros, quienes solo abordan temas sanitarios sin tener los conocimientos para hablar de ello. Únicamente su credibilidad está sujeta al número de suscriptores: popularidad.

“Otro posible conflicto es que las recomendaciones, aun proviniendo de experto, son genéricas. Los medicamentos o terapias que pueden parecen benéficas en general, en realidad podría no serlo para muchísima gente”, concluye Soler.

Uno de los medinfluencers que Newsweek en Español encontró de primera mano bajo esa etiqueta es el @doctorcristhiancris. Con más de 717,000 seguidores y 2.7 millones de me gusta, su perfil de TikTok engloba videos para saber los tipos de infarto cerebral, si tenemos hígado grado o “las enfermedades de Godínez que deberían identificar”, un término utilizado para referirse a los oficinistas que habitualmente trabajan de 9:00 a 18:00 horas.

Otra influente sanitaria es la doctora Dianelys, quien especifica en redes ser especialista de primer grado en Medicina Intensiva y Emergencia. Con 345,000 seguidores y casi 1 millón de me gusta comparte cómo perder peso, los beneficios de caminar y si el ayuno intermitente es buena opción. N