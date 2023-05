Los integrantes del Cabildo del Municipio de Aguascalientes avalaron este lunes un dictamen que reforma el Reglamento del Modelo Integral de Aguas (MIAA), con lo que aumenta el número de espacios disponibles para la conformación del Consejo Directivo, que será la máxima autoridad del organismo que pretende retomar el servicio de agua en la ciudad.

Durante la sesión ordinaria de este mes, los ediles analizaron el dictamen presentado por el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, el cual reforma el artículo 17, y las fracciones I y II del sexto transitorio del reglamento, con el cual se aumenta de 9 a 12 el número de vocalías disponibles para la conformación del Consejo Directivo.

No todos los regidores estuvieron de acuerdo con esta modificación. En una primera intervención, la regidora María Guadalupe Arellano dijo no encontrar razones para aumentar el número de vocalías en el organismo, ya que así, se aumenta la burocracia en el servicio del agua.

Por su parte, la regidora Alejandra Peña, señaló que en el dictamen no se explica la razón del aumento de los espacios en el Consejo Directivo, que se presume, es ciudadano y sin conflictos de interés.

“Hoy sigue sin quedar claro el motivo de ampliar las vocalías, la justificación expuesta en la exposición de motivos no responde el por qué trece y no diez, ni responde el por qué trece y no quince, no podemos perder de vista el verdadero objetivo que tiene este consejo, que es el máximo órgano de MIAA, ciudadano, sin conflictos de interés y con capacidad probada”.