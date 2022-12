Puebla, Pue. En diciembre o enero, finalmente se publicará el decreto para la creación de más de 120 notarías en la entidad poblana, donde los titulares tendrán que acreditar su experiencia ya que, en anteriores administraciones nunca se aplicó, esto según lo consideró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El titular del Poder Ejecutivo comentó que, quienes no hagan sus prácticas por 6 meses, no podrán participar en el proceso, para el otorgamiento de permisos de una nueva notaría.

Dijo que, anteriormente las notarías se conseguían con el gobierno estatal o amigos, y el trámite se hacía, sin contar el decreto, lo que provocó la nulidad de los procedimientos en el otorgamiento.

“Ya tengo el decreto, no he decidido si lo público la siguiente semana o empezando el año, pero ya está, calculando que en seis u ocho meses que ya yo vea que hubo tiempo de los interesados en hacer sus prácticas notariales emitimos la convocatoria para lo que sigue”, asentó.

Agregó que las prácticas deben quedar registradas ante la Dirección del Notariado, donde se tienen que acreditar los cursos que hicieron, al justificar que este proceso.

“No crean que van a sacar un documentito de hace año, que se los dio su amigo, todo arrugado con tinta corrida, o que lleguen con una constancia de uno de esos notarios que se atreven a todo, no, el que no las haga conforme a la ley y que haya constancia de ello, no se les va a permitir”, remarcó.

Con información de Diario Puntual

