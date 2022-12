Los estragos del frente frío no. 16 se han dejado sentir en Aguascalientes en los últimos días, al alcanzar temperaturas inferiores a los cero grados Celsius.

De acuerdo al aviso hidrometeorológico del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la mañana de este jueves se reportó una temperatura de -5.0° C en el municipio de Cosío, siendo el clima más gélido en la entidad.

Dicha temperatura fue casi similar a la temperatura más baja registrada en 2022 en el estado de Aguascalientes, la cual ocurrió el 08 de febrero, también en Cosío, cuando se tuvo un clima de -6.0° C.

En otros municipios también se tuvieron temperaturas menores a los cero grados, como en Media Luna, Calvillo (-2.0° C), El Niágara, Aguascalientes (-2.0° C), y Calvillo, Calvillo (-0.4° C).

Según los pronósticos del clima, el frente frío no. 16 se extenderá desde el noreste hasta el suroeste del Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país. De igual manera, la masa de aire frío, asociada al frente, mantendrá el ambiente matutino y nocturno frío y muy frío, con bancos de niebla sobre el noroeste, norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, con la posibilidad de heladas al amanecer.

Por lo anterior, en los próximos días prevalecerán las bajas temperaturas para el estado de Aguascalientes, las cuáles oscilarán entre los 5 y 7° Celsius.