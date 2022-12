“El grupo de búsqueda no encontró al niño de inmediato, por lo que empezaron a seguir su rastro. Hicieron una labor de rastreo estupenda durante todos esos días que el pequeño pasó sin alimentos”, informó Carr-Hartley a Newsweek .

Los equipos de búsqueda dieron con los primeros rastros del niño a unos 6 kilómetros de la aldea. Sin embargo, al cabo de varias horas de exploración no hallaron señal alguna de él. Por su parte, Carr-Hartley, quien había remontado el aire, detectó varios grupos de hienas y chacales que merodeaban la zona.

“Es un lugar de lo más inhóspito para cualquiera que se aventure por su cuenta, y mucho más para un niño tan pequeño y solo”, agregó el blog del piloto. Pese a ello, no todo eran malas noticias: había llovido la noche anterior, lo que significaba que el niño habría bebido un poco de agua.

Carr-Hartley repostó su aeronave antes de volver a remontar las alturas y reanudar la búsqueda del chico, mas no tuvo éxito. Después de todo un día de expedición, el esfuerzo de rescate se vio interrumpido por las sombras del ocaso. Y, para colmo, aquella noche volvió a desatarse una tormenta tan violenta que borró todo rastro del pequeño.

“Fue una sensación casi surrealista. ¡No podía creerlo!”, reveló el piloto a Newsweek . “Aún no avistaba al equipo de rescate, así que ni siquiera había empezado a buscar al chico. Por eso me sorprendí tanto [de encontrarlo]. Lo primero que experimenté fue una sensación de asombro e incredulidad. Fue como si todas las variables se hubieran conjuntado de pronto para permitirme verlo”.

“Giraba en el momento preciso, sin apartar la mirada de la ventana izquierda y volando siempre sobre el sitio exacto. Aquella maniobra concluyó con una sensación indescriptible de alivio y alegría. Imaginé ese momento muchas veces desde que me enteré de la desaparición, así que me alegró muchísimo que el incidente terminara de esa manera. Fue maravilloso ver al equipo de rescate reuniéndose con el pequeño. Me conmovió mucho observar el reencuentro desde el aire”, confesó el piloto a Newsweek.