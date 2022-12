Puebla, Pue. El director de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Ricardo Robert Cervantes, señaló que la mayoría de los espacios en los que se brindan masajes o terapias corporales incumplen con la Ley General de la Salud porque son impartidos por personas sin la capacitación, ni estudios de nivel superior.

El especialista de la Upaep precisó que baños públicos y espacios en los que se brindan masajes o terapias para los huesos están fuera de la ley, como el caso que ocurrió con un hombre que acudió en uno de estos establecimientos en Villa Frontera a que “lo tronaran” donde quedó lesionado.

Te puede interesar: Aumento al salario es muestra del compromiso patronal



“Definitivamente, el gran porcentaje de la población en México lo desconoce, están infringiendo la ley. Tenemos una ley que es la Ley General de Salud, incluso me puedo ir a nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es el principal reservorio de todas las leyes que nos rigen, artículo Cuarto que habla de la salud y de aquí deriva la Ley General de la Salud”, acotó.

Hombre paralítico

Los baños de vapor Villa Frontera fueron clausurados después de que Gerónimo Rodolfo de 43 años, terminó con parálisis luego de recibir un masaje, donde le “tronaron” el cuello.

Te puede interesar: Van cuatro muertos por INFLUENZA en Puebla y poblanos no acuden a vacunarse



El caso se dio a conocer en redes sociales con una publicación de sus familiares, con el mensaje: “Mi nombre es Gerónimo Rodolfo, acudí a los baños de vapor Villa Frontera y pido ayuda porque salí inconsciente y pido justicia porque no se quieren hacer responsables ya que me tronaron el cuello y me dañó el cerebro.

Según Gerónimo Rodolfo, una vez que recibió el masaje perdió el conocimiento, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia, donde le informaron de la parálisis.

En el centro médico le recetaron un medicamento para desinflamar el cuello. Sin embargo, por la madrugada del 25 de noviembre presentó signos de parálisis.

Por ello, se realizó un segundo diagnóstico, donde el Hospital General del Norte, informó que podría tener daño cerebral, que impida la movilidad del cuerpo.

Dueños de baños no lo creen

Por otra parte, la Cámara de Baños Públicos y Bañeros en Puebla dio a conocer que esperará el dictamen de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) del establecimiento de vapor “Villa Frontera”, para saber qué fue lo que pasó con el caso de Gerónimo Ramírez, ya que existen inconsistencias del caso.

El presidente de este organismo, José Rodríguez, aseguró que, si bien dicho establecimiento es uno de sus agremiados, éste no fue clausurado por incumplir con los protocolos o normas, como lo reveló el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, sino porque se encuentra en proceso la investigación de lo que sucedió.

Asimismo, detalló que fue un accidente, además de que existen inconsistencias en las declaraciones de los familiares de Gerónimo Ramírez, por lo que, una vez que se investigaciones concluyan este establecimiento decidirá si se hace cargo o no de los gastos hospitalarios.

“Pues depende el dictamen cómo lo arrojen porque si hay cosas que se contradicen en lo manejado por sus familiares, ahora si no puedo decir un criterio al respecto”, finalizó.

*ARD