Por naturaleza, los seres humanos somos enemigos de Dios, amadores de nosotros mismos y esclavos del pecado, ¿cual? Cualquiera que la economía nutra con productos y servicios para satisfacerlos, sostienen algunos teólogos y agnósticos. Entre la mayoría de la población, la ira parece un rasgo inherente a la naturaleza humana, una respuesta irracional que obedece a la frustración o malestar. Bajo ese planteamiento pecaminoso, ¿qué pasaría si un día la ira tuviera que asesinar a los otros seis pecados capitales? Con la novela Jamás serían los siete, el escritor Víctor Escalante Razo plantea el resultado de este homicidio colectivo.

“Todo el que no quiere ver sus pecados, se los echa a la espalda, y los pecados ajenos los pone muy a la vista; no por diligencia, sino por envidia; no para remediarlos, sino para acusarlos, pero de sí mismo se olvida”, enunció durante su época —imperio romano— el escritor y filósofo cristiano Agustín de Hipona.