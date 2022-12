El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, afirman haber sido utilizados para “alimentar a los lobos” mediáticos y acusan a la familia real de “mentir para proteger” a Guillermo, heredero al trono, en un tráiler de la segunda entrega de su documental.

En los primeros episodios de la docuserie “Harry & Meghan”, los duques de Sussex fustigaron sobre todo en el acoso mediático al que aseguran haber sido sometidos y denunciaron el “sesgo inconsciente” de la realeza en términos de racismo.

La segunda entrega, compuesta de tres episodios se emiten este jueves 15 de diciembre. Los avances de la serie anuncian más explosiones contra la familia real, ya que el hijo menor del rey Carlos III y la exactriz mestiza estadounidense contarán su versión sobre cómo y porque dejaron estripitosamente la familia real británica en 2020.

“No solo me echaron a los lobos, me utilizaron para alimentar a los lobos”, dice Meghan Markle en un nuevo tráiler. “Creen que es normal mentir para proteger a mi hermano, pero no estaban dispuestos a decir la verdad para protegernos a nosotros”, asegura por su parte Enrique, de 38 años, refiriéndose a Guillermo, el nuevo príncipe de Gales, de 40 años.

La emisión de los tres primeros episodios no trajo consigo revelaciones impactantes como algunos temían, y como ya había ocurrido en 2021 con la explosiva entrevista, marcada por las acusaciones de racismo, que dio la pareja a la estrella de la televisión estadounidense, Oprah Winfrey.

CONTRADICEN A ENRIQUE Y MEGHAN MARKLE

Sin embargo, su representación de la monarquía británica y de la unión de estados de la Commonwealth como instituciones anticuadas e imperialistas enfureció a algunos en el Reino Unido, donde Enrique y Meghan son muy impopulares.

Por su parte, el jefe de la diplomacia británica, James Cleverly, salió el domingo en defensa de la familia real, tras una polémica de racismo en Buckingham y el estreno en Netflix del documental. Cleverly afirmó el domingo en Sky News que todavía no había visto la serie documental.

Según el jefe de la diplomacia británica, no hay nadie más partidario de un Reino Unido multicultural que Carlos III. “Creo que la actitud de la familia real hacia este país refleja el país moderno que vemos”, dijo el ministro en Sky News.

Su reacción, a pocos días del estreno de los últimos capítulos, tiene lugar tras una reciente polémica racista en el Palacio de Buckingham. La familia real británica se vio sacudida la semana pasada por un escándalo de racismo por parte de una madrina de Guillermo, que tuvo que dimitir como dama de honor tras hacer comentarios ofensivos a una invitada negra en Buckingham. N

