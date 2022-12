Puebla, Pue- El diputado local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carlos Evangelista Aniceto evaluó que la razón principal para seguir retrasando la legalización del aborto en Puebla es la doble moral de quienes aspiran a un cargo de elección popular al tratar de evitar un costo político.

Carlos Evangelista consideró que los derechos reproductivos de las mujeres no deben ser tomados por quienes tengan dicha aspiración política, para simular que a las mujeres se les apoya, pero en realidad no es así y se mantiene en pausa la aprobación de la Ley para la Interrupción Legal del Embarazo (LILE).

Puntualizó que en esta LXI Legislatura son dos las iniciativas que se tienen sobre la mesa, la primera presentada por él y la segunda por su igual, pero del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva.

A manera de ejemplo, citó que este es un tema “de doble moral, porque en ciertas cosas voy y te apoyo, pero no sigo su ejemplo. No puedo decir que tomó a un referente político y después venir aquí en los hechos no hacerlo. Si estoy contigo para ganar un próximo puesto, pero no cumplo en las políticas que favorecen a las mujeres”.

Para Carlos Evangelista, otro de los motivos por los que tampoco se da la aprobación de la LILE es la religión, por ello insistió en que se debe trabajar para que la despenalización del aborto pueda aprobarse antes de que concluya este periodo legislativo.

Consideró que, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha pedido a los Congresos locales respetar los derechos reproductivos de las mujeres, en Puebla no hay razón para seguir retrasando esta demanda de colectivos.

