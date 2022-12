Saber cuántos nacimientos ocurren es de utilidad para realizar programas de salud, educación y mejorar el desarrollo social de un país. Durante 2021, en México se registraron 1 millón 912,178 nacimientos, de los cuales 49 por ciento son mujeres y 51 por ciento hombres. Es decir, cada 60 segundos cuatro personas llegaron a la tierra. Basta decir que la natalidad, junto con la mortalidad y migración, permiten conocer la composición y estructura de la población.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la última década la natalidad en México ha disminuido. Mientras en 2012 hubo 2.5 millones de nacimientos, el año pasado la cifra alcanzó los 1.9 millones, equivalente a una reducción de más de 580,000 registros. Sin embargo, de 2020 a 2021 hubo un crecimiento de 300,000 neonatos.

Por entidad federativa, los lugares con mayor registro de nacimientos, por cada 1,000 mujeres de 15 a 49 años, en 2021, fueron Chiapas, Guerrero y Zacatecas. En contraste, la Ciudad de México, Yucatán y Baja California Sur tuvieron cifras menores.

Sobre la edad en que los recién nacidos obtuvieron su acta de nacimiento, el 83 por ciento la recibió antes de cumplir un año de edad, lo que representa 1 millón 590, 961 registros.

“Todas las personas tienen derecho a la identidad, a un nombre y ser parte de una familia. Una niña o niño que no es registrado y no cuenta con un acta de nacimiento no tiene identidad legal, situación que puede ser un factor de exclusión y discriminación”, sentencia el Inegi.