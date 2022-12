ALI Y SU FAMILIA, EN SICILIA

DESEMBARCAR EN LUGAR SEGURO

“Estamos pidiendo un lugar seguro y la misma situación se repite una y otra vez: este no es otro momento para jugar con las personas supervivientes a bordo. No deben usarse como palanca política”, subraya Juan Matías Gil, coordinador las operaciones de búsqueda y rescate de MSF. “Y no, estamos rogando, simplemente estamos pidiendo a Malta e Italia que cumplan con sus obligaciones legales. No es aceptable esperar días, una semana o más. Dejemos de jugar con vidas humanas”. N