ESTADO DE FRAGILIDAD ALARMANTE

En una reciente visita a Darién, un grupo de personas migrantes me describían los abusos como robos y extorsiones de que habían sido víctimas días antes de llegar a la comunidad indígena de Canaán Membrillo, a manos de grupos que asaltan en distintas partes de la selva. En esa misma comunidad, otras personas, incluyendo niñas y niños en condiciones precarias y en lamentables condiciones físicas, se atendían en un centro médico desbordado de pacientes.

Las zonas fronterizas en Centroamérica se han convertido en escenarios de grandes movimientos de personas en un estado de fragilidad alarmante que incluyen mujeres embarazadas, niñas, niños —acompañados y no acompañados—, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGBTI. En 2022, más de 2 millones de personas migrantes se interceptaron por las autoridades migratorias de Estados Unidos, gran parte de ellas procedentes de Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Asimismo, entre 2021 y 2022, más de 200,000 personas migrantes en situación irregular han ingresado a Panamá por la selva del Darién, en camino hacia países de Norteamérica. El incremento de personas venezolanas ha representado el 71 por ciento de toda la población migrante.

LA VIOLENCIA QUE SE REPRODUCE

Finalmente, la migración también puede ser una experiencia motivada por el deseo de buscar condiciones dignas más allá de las fronteras de sus países. Esta experiencia, legítima, no puede, no debe ser socavada o aplastada por el abuso, la violencia y la impunidad.

2. Los casos de violencia no pueden y no deben quedar en la impunidad. Una respuesta efectiva al fenómeno de la violencia y abusos implica la investigación y sanción de los responsables de los delitos. La evidencia ha demostrado que la impunidad fomenta la recurrencia de los hechos. Según un estudio realizado por organizaciones civiles, el 99 por ciento de los delitos cometidos contra personas migrantes quedan impunes y muchos casos ni siquiera son denunciados. Para revertir la impunidad es imperativo remover los obstáculos que impiden el acceso de las víctimas a los mecanismos de protección, de tal manera que puedan denunciar sin temor a ser detenidas y deportadas, y que puedan rendir sus declaraciones de forma anticipada sin que tengan que permanecer en un país determinado debido al proceso judicial.

LA MILITARIZACIÓN NO FUNCIONA

3. La militarización e incremento de la vigilancia fronteriza per se no solo han demostrado no funcionar, sino tienden a agravar la vulnerabilidad de las personas, obligándolas a buscar rutas más peligrosas o depender de traficantes de personas. Asegurar un enfoque de protección en las fronteras impone a los Estados evitar adoptar medidas que incrementen la vulnerabilidad y los riesgos de las personas a ser objeto de violaciones a sus derechos humanos y, por el contrario, crear mecanismos para atender las necesidades de protección de las personas en movilidad en corredores migratorios libres de violencia.