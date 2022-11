Las tropas de Ucrania reconquistaron este viernes 11 de noviembre la ciudad de Jersón, en el sur del país, y reivindicaron una “importante victoria” ante Rusia, que retiró sus fuerzas de la única capital regional ocupada en casi nueve meses de combates.

Para Kiev, este repliegue es una “importante victoria” y demuestra que “sin importar lo que haga Rusia, Ucrania va a ganar” la guerra, afirmó en Twitter el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba.

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!

To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2022