A la fecha, se siguen conociendo detalles sobre las condiciones en las que la actual administración estatal recibió al Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA) y dentro de ello, al Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH), indicó el nuevo director del nosocomio, Javier Esparza Pantoja. Ante ello, el funcionario comentó que se tendrán varias áreas de oportunidad con las cuales, se podría reforzar al sector salud de Aguascalientes.

En rueda de prensa, el galeno fue cuestionado sobre las condiciones en las que opera actualmente el Hospital Miguel Hidalgo. En este sentido, apuntó que se sigue conociendo información relacionada con el número de personal y el sistema de abastecimiento de medicamentos.

“El Hospital Hidalgo ha vivido una serie de transiciones administrativas. A la fecha, el Hospital Hidalgo no se autoadministra, nosotros somos una institución que depende directamente del ISSEA. El equipo administrativo que tiene apenas 15 días que llegó, está todavía en una fase de análisis de esa situación, la verdad es que no podría darles más cifras en este momento”.

En el primer punto, el doctor Esparza Pantoja señaló que el centro médico cuenta con la oportunidad de reforzar diferentes áreas, especialmente la de Enfermería, en donde anteriormente se contaban con 200 suplentes y ahora sólo han quedado 80, debido a los movimientos generados desde el gobierno federal, a través del Instituto de Salud para el Bienestar.

“Ahorita tenemos un área de oportunidad con Enfermería, que teníamos 200 suplentes, nos ayudaba a establecer la rotación del hospital de una manera muy saludable, aceptablemente saludable. INSABI contrata a esas 200 personas, bueno mientras está la pandemia las deja ahí, después de eso se retiran, las instalan en zonas marginadas y se lleva a 120, nos dejó 80 nada más, entonces eso nos ha metido en aprietos y nos estamos adaptando con mucha dificultad, pero con mucho empeño”.

Por su parte, el titular del ISSEA, Rubén Galaviz Tristán, consideró que se tendrá que hacer un esfuerzo por crear un consenso de trabajo dentro del hospital para poder eficientar el nivel de servicio médico que se proporciona a la población, con el apoyo de las distintas representaciones de los trabajadores que existen dentro de la clínica.

“Hay una situación muy especial dentro del esquema laboral del sector salud local. Hay 5 sindicatos, hay diferencias importantes, hay una distribución de personal importante, condiciones de trabajo diferentes, y tenemos un problema de lineamientos con la federación, porque ellos sí dan plazas y nos permiten tener más capacidad, pero vienen muy condicionadas. El INSABI mueve al personal en función de necesidades federales y no de situación local. Nos quitan personal de enfermería y la decisión sale de nuestro alcance. ¿Qué se tiene que hacer? Liquidar el esquema de los 5 sindicatos, hacer un reacomodo e ir trabajando”.

En el mismo sentido, reconoció que se necesita un acercamiento con el INSABI para buscar una mayor flexibilidad respecto a la distribución del personal local, ya que el Hospital Miguel Hidalgo cuenta con un alto esquema de capacidad y atención.

Siguiendo en el tema de salud, el director Esparza Pantoja reconoció que el hospital enfrenta un problema de abasto de medicamentos, debido a que el sexenio anterior no contempló un margen de fármacos más allá del mes de septiembre. Sin embargo, destacó que esta situación no va a repercutir en la salud de los aguascalentenses, y que ningún paciente se quedará sin atención médica.

“Sí recibimos el almacén vacío. No totalmente vacío, pero sí con algunos problemas relacionados con el abasto. Este abasto se ha ido supliendo a marchas forzadas porque el hospital tiene en sus características administrativas la posibilidad de hacer compras emergentes hasta un punto, entonces sí se ha estado trabajando a marchas forzadas, pero consideramos que esto no va a repercutir de manera importante, no se va a quedar un solo paciente sin atenderse”.

Galaviz Tristán ahondó en el punto y recalcó que ahora el ISSEA tienen una capacidad de recursos importante, y que su operatividad está garantizada para la ciudadanía. Agregó que para 2023, Aguascalientes espera un incremento de hasta el 12% en los recursos provenientes de la federación, mientras que el Estado brindará 100 millones de pesos adicionales al sistema de salud.

“Desde que llegamos estuvimos previendo cuáles pudieran ser los mecanismos compensatorios para que la operatividad esté garantizada. Primero se le hizo un diagnóstico a la gobernadora y se le dijo que quizá se necesitaría una cantidad extra, y se tiene. Otro, la facturación de los productos se puede pasar para enero, los proveedores nos van a permitir esa flexibilidad, y tercero, tenemos que tener ya un presupuesto mayor para 2023, que ya se trabajó”.

Finalmente, cabe señalar que el ISSEA manifestó que uno de los objetivos de la administración encabezada por la gobernadora Tere Jiménez Esquivel es impulsar varios proyectos relevantes para el Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Uno de ellos es el equipamiento del Edificio G, que está habilitado dentro de la clínica y está destinado a promover la enseñanza y la investigación. También se planea concretar la instalación del Acelerador Lineal de Alta Gama, en beneficio de los pacientes oncológicos.