Existen diversos y complejos factores que generan y determinan la pobreza económica en los seres humanos, pero si profundizamos un poco en el tema, nos podemos preguntar ¿La pobreza y la depresión tienen alguna relación entre sí?

En respuesta a esta pregunta, Leslie Vázquez Ramírez, directora administrativa y de comunicación de CWVL Consultoría para el Retiro, nos mencionó lo siguiente:

“No sólo tienen una relación estrecha [pobreza y depresión] si no que una lleva a la otra y viceversa, se podría decir que en muchas ocasiones es como un círculo vicioso, con esto no estoy asegurando que la depresión es causa única en la generación de la pobreza ya que existen múltiples factores que la generan, pero por supuesto, es un factor muy importante que lleva a las personas a vivir en la pobreza, a ser personas con bajo desempeño laboral, que cada vez ven más difícil tener la oportunidad de encontrar una oportunidad laboral que les ayude a dar lo mejor de sí mismos y a tener un mejor estilo de vida y así va como un ciclo que no tiene fin y que causa desesperanza”.

Instituciones importantes como el Banco Mundial, han creado programas como SaluDerecho, en el cual se brinda apoyo a países de América Latina, enfocado en la salud mental, esto nos lleva a reflexionar sobre la igualdad de importancia entre la salud física y la salud mental de la población de estos países y la implicación económica que tiene este tema.

Por su parte, la directora administrativa de CWVL Consultoría para el Retiro, comentó al respecto:

“Es momento de enfocarnos en el bienestar integral de las personas, así como vas al doctor por algún padecimiento físico, también debes atender cualquier síntoma o signo de padecimiento mental, si instituciones enfocadas en la economía mundial están prendiendo sus alertas y trabajando en conjunto con gobiernos y personal de salud de distintos países, para combatir padecimientos mentales como la depresión, es porque efectivamente, éstos, repercuten de manera extremadamente negativa en la productividad de las personas, no se puede tener ganas de trabajar y pensamientos de éxito cuando vives en depresión ”.

Se estima que, a nivel mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión, así mismo se hace mención en distintas investigaciones, que gran parte de las personas en edad adulta que sufren depresión y pobreza, viven esta misma situación desde su niñez.

Sobre este punto, Leslie Vázquez, de CWVL Consultoría, apunta:

“La pobreza, no es sólo hablar de que hay poco dinero en el núcleo familiar, de hecho es un tema mucho más extenso, pero lo podemos tomar como punto de partida y hablar sobre algunas de las implicaciones que este tema tiene como: Que las oportunidades de recibir una educación de calidad son impensables, tener una vivienda digna en un lugar apto para formar una familia tampoco es viable, cada vez es más difícil tener una alimentación balanceada que permita un desarrollo saludable, actividades que fomenten una sana convivencia o tener acceso a sistemas de salud de excelencia son un tema que no se percibe como opción para todas esas personas y en ese entorno crecen y se desenvuelven los niños y puede ir pasando de generación en generación creando adultos que se sienten poco merecedores, que siempre tienen esa sensación de escasez y si nos vamos más allá, el estar sometiendo tu cuerpo a constante estrés, desencadena problemas de salud físicos”.

“La depresión, no es un problema que sólo afecta a las personas con bajos recursos, sin embargo diversos estudios señalan, que las personas con menores posibilidades económicas, son las más propensas a sufrir trastornos mentales y son las que menos atención pueden recibir, por eso, dejemos a un lado todos los prejuicios sobre la atención a problemas de salud mental, lo que puedan pensar o decir los demás y también dejemos de estigmatizar a quien lo padece , nuestra salud física y mental son lo primero, existen programas de atención gratuita y de verdad, si ponemos atención en este tema, nuestra vida puede dar un giro realmente positivo” Finalizó.

