UNO DE LOS ASESINOS SERIALES MÁS PROLÍFICOS

EL HEDOR DE LA DESCOMPOSICIÓN

¿LOS PERROS PODRÍAN EQUIVOCARSE?

“Podría jurar que hay huesos allí”, interpone Aistrope. “No creo que dos perros indiquen exactamente el mismo punto en varias ocasiones y estén equivocados. No sé qué sea. Hace siglos hubo colonos en esta zona y, además, fue territorio de nativos americanos. Con todo, tengo confianza en lo que dice Lucy. Todavía no tenemos siquiera un hueso, pero, a juzgar por la conducta de los animales, este es un sitio de enterramiento muy extenso”.

DONALD DEAN STUDEY LES ROMPÍA LA CABEZA

“Nadie quiso escucharme”, lamenta Studey. “Los profesores me decían que los problemas familiares deben resolverse en familia. La policía alegaba que no podía confiar en los recuerdos de una niña. Es verdad, en aquellos días era apenas una niña. Pero todavía lo recuerdo todo”.

CRIMINAL Y ASESINO

LUCY ESCAPÓ DE TODO AQUELLO

“Es verdad que tomé ese dinero. He sido sincera en todo lo que he dicho, y también en esto. Lo hice porque no encontraba otra manera de lastimar a mi padre. Regalé toda la suma cuando regresé a mi casa en Minnesota”. Por su parte, Aistrope asegura que las autoridades tratan a Lucy como testigo, y no como sospechosa de algún delito.

INVESTIGAR SERIAMENTE LAS ACUSACIONES

“MI HIJA SIEMPRE ESTÁ ALUCINANDO”

“De pronto, un tipo me pregunta si he visto huesos humanos o de vacas en el pozo”, dijo a Newsweek . Su interlocutor se identificó como Donald Dean Studey. “Me dijo: ‘Mi hija siempre está alucinando e inventando historias, y habló con la policía para decir que enterré un cadáver en tu propiedad”, prosiguió Smith.

EXCAVACIONES EXORBITANTES

“MI PADRE NO ERA ASÍ”

“La primera vez que me enteré de este asunto de los cadáveres fue cuando hablé con Lucy, hace más o menos un año”, enfatizó Susan Studey. “Mi padre no era el tipo de hombre que ella describe. Aun cuando ciertamente era estricto, fue un padre muy protector que amaba a sus hijos. Los padres estrictos no se convierten en asesinos seriales así nada más… Soy dos años mayor que Lucy, y puedo asegurar que me habría dado cuenta si mi padre hubiera sido un asesino. No lo fue, y exijo que limpien el nombre de mi padre”.