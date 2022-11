En 2014, Elliot Rodger, de 22 años, asesinó a seis personas en Isla Vista, California, antes de suicidarse. En un escalofriante video de YouTube, explicó que había cometido estos asesinatos para vengarse de todas las mujeres que lo habían rechazado en el pasado. “No sé por qué ustedes, chicas, no se sienten atraídas a mí, pero las castigaré a todas por eso”, dijo.

EL INCEL Y LA “PÍLDORA NEGRA”

La ideología incel se centra en el concepto de la “píldora negra”. Esto está basado en un término que se utiliza en las comunidades masculinistas: “tomar la píldora roja”, que describe el despertar al “hecho” de que las mujeres son vanidosas y vacías y seleccionan a sus parejas únicamente en función de los atributos físicos determinados genéticamente. La píldora negra va un paso más allá y rechaza la posibilidad de que alguien que no encaje en el estereotipo de masculinidad “ideal” pueda llegar a entablar una relación sentimental con una mujer.

Stijelja se apresura a señalar que no todos los adultos sin experiencia sexual caían en esta categoría. “Sabemos por la literatura sobre la asexualidad que las personas pueden ser perfectamente felices y tener una buena salud mental sin tener actividad sexual”, explica. “Sin embargo, presentar el sexo como un componente esencial de una vida plena, como tiende a hacer nuestra cultura, puede presionar a las personas a participar en actividades sexuales: esto puede llevar a algunos a experimentar estrés y, en el caso de los incels, exacerbar sus sentimientos de odio y resentimiento”.

NADIE NACE SIENDO INCEL

“Nadie nace siendo incel, sino que uno se convierte en incel: es una identidad social y no innata”, revela Stiljelja. “Hay varios foros en línea donde los exincels comparten sus historias de cómo dejaron de serlo. La psicoterapia puede ayudar, pero también es posible cambiar sin ella.

La firma del periodista que escribió esta historia no se ha incluido por motivos de seguridad. Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek.