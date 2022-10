Este martes 25 de octubre, el rey Carlos III nombró a Rishi Sunak, flamante líder del gobernante Partido Conservador británico, nuevo primer ministro del Reino Unido, en una audiencia en el Palacio de Buckingham poco después de aceptar la dimisión oficial de la polémica Liz Truss.

Fotografías distribuidas por la casa real mostraron al monarca estrechando la mano de Sunak, nieto de inmigrantes indios de 42 años, que se convierte en el primer jefe de gobierno británico surgido de una minoría étnica y el más joven en más de 200 años.

En tanto, la ex primera ministra británica, Liz Truss, deseó “todo el éxito” posible a su sucesor, antes de abandonar Downing Street tras 49 días en el cargo para ir a presentar su dimisión al monarca.

Sunak se convierte en el tercer ministro este año tras Boris Johnson y la efímera Truss, bajo la promesa de corregir los “errores” que agravaron la crisis económica, lo que requerirá “decisiones difíciles”.

I will unite our country, not with words, but with action.

I will work day in and day out to deliver for you.

Watch my speech from Downing Street 👇 pic.twitter.com/diOBuwBqXc

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 25, 2022